Із 1 грудня в Україні зріс прожитковий мінімум. Тепер він становить 2589 грн на одну людину. Відповідно, змінилися й розміри інших соціальних виплат, що залежать від розміру прожиткового мінімуму.

Як повідомили у Національній соціальній сервісній службі, змінилися показники прожиткового мінімуму для основних соціальних і демографічних груп населення, зокрема:

для дітей віком до 6 років – 2272 грн;

для дітей віком від 6 до 18 років – 2833 грн;

для працездатних осіб – 2684 грн;

для осіб, які втратили працездатність – 2093 грн.

Разом з прожитковим мінімумом зростуть пенсії:

мінімальна пенсія за віком – 2093 грн;

максимальна пенсія за віком – до 20920 грн;

Зарплати:

сума оплати праці, яку індексують – 2684 грн;

максимальний розмір допомоги по безробіттю – це 6500 грн;

Допомога по догляду за дітьми:

мінімальний розмір аліментів для дітей до 6 років – 1136 грн, а для дітей від 6 до 18 років – не менше 1416,5 грн. Мінімальний рекомендований розмір аліментів становить розмір прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку, тобто, для до 6 років – 2272 грн, а від 6 до 18 років – 2833 грн;

допомога у через вагітність і пологи – 100% середньомісячного доходу, але не менше 25% від прожиткового мінімуму, тобто не менше 671 грн;

допомога одиноким матерям: з дітьми до 6 років – 2271 грн, з дітьми до 18 років – 2833 грн, з дітьми до 23 років – 2684 грн,

допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування: до 6 років – 5680 грн 2,5 ПМ (7952 грн 3,5 ПМ), до 18 років – 7082 грн 2,5 ПМ (9915 3,5 ПМ);

допомога по догляду за хворою дитиною: до 6 років – 4544 грн, до 18 років – 5666 грн;

допомога дітям, батьки яких ухиляються від аліментів: до 6 років – 1136 грн, до 18 років – 1416 грн;

допомога людині, яка проживає разом із особою з інвалідністю внаслідок психічного розладу – 2589 грн.

Соцдопомога малозабезпеченим сім’ям:

для працездатних – 1207 грн;

для тих, хто не працює, та інвалідів – 2093 грн;

для дітей до 6 років – 2953 грн;

для дітей до 18 років – 3682 грн;

для дітей до 23 років (за умови навчання) – 3489 грн.

Інші виплати:

плата за видачу ліцензії – 2684 грн.

Зазначимо, що розмір мінімальної зарплатні з 1 жовтня становить 6700 грн і з 1 грудня він не зміниться.