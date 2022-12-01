В Україні зросли прожитковий мінімум, пенсії та деякі соцвиплати
Економіка — Вікторія Ейсмунт, 0 0
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Із 1 грудня в Україні зріс прожитковий мінімум. Тепер він становить 2589 грн на одну людину. Відповідно, змінилися й розміри інших соціальних виплат, що залежать від розміру прожиткового мінімуму.
Як повідомили у Національній соціальній сервісній службі, змінилися показники прожиткового мінімуму для основних соціальних і демографічних груп населення, зокрема:
- для дітей віком до 6 років – 2272 грн;
- для дітей віком від 6 до 18 років – 2833 грн;
- для працездатних осіб – 2684 грн;
- для осіб, які втратили працездатність – 2093 грн.
Разом з прожитковим мінімумом зростуть пенсії:
- мінімальна пенсія за віком – 2093 грн;
- максимальна пенсія за віком – до 20920 грн;
Зарплати:
- сума оплати праці, яку індексують – 2684 грн;
- максимальний розмір допомоги по безробіттю – це 6500 грн;
Допомога по догляду за дітьми:
- мінімальний розмір аліментів для дітей до 6 років – 1136 грн, а для дітей від 6 до 18 років – не менше 1416,5 грн. Мінімальний рекомендований розмір аліментів становить розмір прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку, тобто, для до 6 років – 2272 грн, а від 6 до 18 років – 2833 грн;
- допомога у через вагітність і пологи – 100% середньомісячного доходу, але не менше 25% від прожиткового мінімуму, тобто не менше 671 грн;
- допомога одиноким матерям: з дітьми до 6 років – 2271 грн, з дітьми до 18 років – 2833 грн, з дітьми до 23 років – 2684 грн,
- допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування: до 6 років – 5680 грн 2,5 ПМ (7952 грн 3,5 ПМ), до 18 років – 7082 грн 2,5 ПМ (9915 3,5 ПМ);
- допомога по догляду за хворою дитиною: до 6 років – 4544 грн, до 18 років – 5666 грн;
- допомога дітям, батьки яких ухиляються від аліментів: до 6 років – 1136 грн, до 18 років – 1416 грн;
- допомога людині, яка проживає разом із особою з інвалідністю внаслідок психічного розладу – 2589 грн.
Соцдопомога малозабезпеченим сім’ям:
- для працездатних – 1207 грн;
- для тих, хто не працює, та інвалідів – 2093 грн;
- для дітей до 6 років – 2953 грн;
- для дітей до 18 років – 3682 грн;
- для дітей до 23 років (за умови навчання) – 3489 грн.
Інші виплати:
- плата за видачу ліцензії – 2684 грн.
Зазначимо, що розмір мінімальної зарплатні з 1 жовтня становить 6700 грн і з 1 грудня він не зміниться.
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