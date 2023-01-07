Дозволені тільки біорозкладні та паперові пакети для первинного пакування

1 січня 2023 року у повному обсязі набрав чинності закон України, що забороняє розповсюджувати поліетиленові пакети товщиною до 50 мкм – це тонкі й надтонкі поліетиленові пакети (так звані «маєчки» та інші маленькі). Ці пакети заборонені навіть у якості первинного пакування для сипучих продуктів, риби та мʼяса навіть за гроші, повідомляє ініціатива Zero Waste Lviv.

Тонкі і надтонкі поліетиленові пакети мають зникнути з магазинів, супермаркетів, ринків, закладів харчування та надання послуг. Їх мають замінити біорозкладні пакети, що відповідають європейським стандартам та мають спеціальне маркування і які можна викидати із органічними відходами у спеціальні контейнери для органіки.

Штраф за порушення законодавства становить від 8,5 тис. грн, якщо це перший випадок. Якщо розповсюджувач порушує закон повторно, то штраф становитиме вже від 17 тис. грн. Контролювати дотримання законодавства має Держпродспоживслужба.

Дозволеними залишаються товсті поліетиленові пакети – ті, що зазвичай можна знайти в прикасових зонах супермаркетів, та аналогічні за товщиною. Їх продаватимуть за гроші.

У грудні 2021 року тонкі пластикові пакети у супермаркетах стали платними, поступово їх мали замінити на паперові та крохмалеві, а з 1 січня 2023 року відповідний закон набув чинності повністю. Раніше ZAXID.NET розповідав, чим можна замінити пластикові пакети для пакування різних продуктів – від овочів до риби і сипучих продуктів.