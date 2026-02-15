Правоохоронці затримали 32-річного місцевого мешканця, який кинув гранату

У Чернівцях затримали чоловіка, який кинув гранату у центрі міста. Про це повідомили у неділю, 15 лютого, у пресслужбі Головного управління поліції у Чернівецькій області.

Правоохоронці отримали повідомлення про вибух на вулиці Героїв Майдану в Чернівцях. За попередніми даними, під час конфлікту між невідомими людьми один з учасників кинув гранату.

«Попередньо відомо, що в результаті події травмувалося троє громадян. Одну людину госпіталізували до лікарні, іншим - меддопомогу надано на місці події», – повідомили у пресслужбі поліції.

Зазначається, що через вибух також пошкоджена машина, яка стояла неподалік.

Пошкоджена вибухом машина у Чернівцях

На місці події працювали слідчі, оперативники, патрульні та вибухотехніки. В межах оперативних заходів правоохоронці затримали підозрюваного. Ним виявився 32-річний місцевий мешканець. На фото, оприлюдненому пресслужбою поліції, видно, що затриманий вдягнений у військову форму.

Наразі поліцейські розвʼязують питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 296 ККУ (хуліганство).