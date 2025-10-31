До списку увійшли імена понад 300 дітей з України

Зовнішня розвідка встановила адреси перебування українських дітей, яких викрала Росія. Список, у якому понад 300 імен та адрес, Україна передасть міжнародним партнерам, повідомив у п’ятницю, 31 жовтня, президент Володимир Зеленський.

Під час вечірнього звернення президент повідомив, що зовнішня розвідка України виконала завдання щодо пошуку та виявлення чітких адрес місцезнаходження дітей з України, викрадених під час війни до Росії.

«Чутливе питання, багато тихої дипломатичної роботи триває, і, щоб зривати будь-які спроби Росії говорити, що вони там начебто нічого не знають про наших цих діточок, ми працюємо так, щоб давати й адреси», – повідомив Володимир Зеленський.

Перший список на понад 300 прізвищ, імен та адрес викрадених українських дітей передадуть міжнародним партнерам. За словами Зеленського, список «буде на столі у всіх лідерів», які допомагають Україні.

Нагадаємо, українська поліція встановила керівників «Юнармії», причетних до мілітаризації українських дітей та задокументувала весь механізм їхнього вербування та мілітаризації на окупованих територіях Донецької області.За даними поліції, керівник донецького регіонального штабу «Юнармії» разом із шістьма керівниками місцевих підрозділів упродовж 2019-2025 років залучили понад 6 тис. українських дітей в області.