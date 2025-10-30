Впродовж 2019-2025 років до «Юнармії» залучили понад 6 тис. українських дітей

Українські слідчі задокументували весь механізм вербування та мілітаризації дітей на окупованих територіях Донецької області та встановили керівників осередку «Юнармії». Про це у четвер, 30 жовтня, повідомила Національна поліція України.

Як зазначають правоохоронці, під виглядом «військово-патріотичного виховання» на дітях системно відпрацьовували елементи військового вишколу:

стройову підготовку,

роботу зі зброєю,

навчання тактики бою,

ідеологічну обробку для виховання ворожого ставлення до України.

До системи потрапляли діти з Донецька та прилеглих населених пунктів, а згодом також і з новоокупованих територій Херсонської та Запорізької областей.

«Судово-лінгвістичні та семантико-текстуальні експертизи, проведені експертами СБУ підтвердили, що діяльність організації виходить за межі культурно-виховної роботи й використовується як інструмент пропаганди, мобілізації та підготовки майбутніх солдатів», – йдеться у повідомленні.

Крім цього, стратегія розвитку руху до 2030 року свідчить про намір охопити широкі маси дітей і залучати частину з них до служби у російських збройних формуваннях. Наразі у структурі налічуються мільйони неповнолітніх учасників, а офіційні рішення уряду Росії прямо визначають цей рух як механізм підготовки призовників.

За даними поліції, керівник донецького регіонального штабу «Юнармії» разом із шістьма керівниками місцевих підрозділів упродовж 2019-2025 років залучили понад 6 тис. українських дітей в області. Їм обіцяли пільги та кар’єрні можливості у збройних силах РФ. Як приклад слідчі навели справу 18-річного мешканця Горлівки, який у 2014 році, будучи дитиною, потрапив під вплив цієї системи. У 2023 році за згодою матері він вступив до руху, а згодом – до лав збройних формувань Росії. Хлопець загинув у червні 2024 року під час бойових дій.

Поліцейським вдалося встановити імена всіх керівників Донецького осередку «Юнармії» та зібрати докази їхньої участі у протиправній діяльності. Серед підозрюваних: керівник регіонального відділення «Юнармії» в Донецькій області, його заступник, очільники міських осередків у Макіївці, Кіровському та Торезі, керівник місцевого штабу «Молода гвардія – Юнармія», а також люди, відповідальні за вербування, навчальні програми та матеріально-технічне забезпечення. Загалом десятьом фігурантам, причетним до організації, оголосили підозри. Поліція кваліфікує їхні дії за низкою статей, зокрема, вчинення воєнного злочину організованою групою осіб.

Раніше розповідали, що Росія залучає українських дітей на тимчасово окупованих територіях до парамілітарних організацій. У вересні 2024 року за фактом мілітаризації дітей Україна розслідувала 11 кримінальних справ.