17-річних членів організації «Юнармія» готують до бойових дій в Україні

Керівництво Росії віддало наказ готувати до участі у війні в Україні 17-річних громадян РФ, членів організації «Юнармія» одразу після їх призову на військову службу навесні або восени цього року.

Відповідний наказ «Про організацію залучення членів військово-патріотичного громадського руху «Юнармія» до проведення спеціальної операції на території України» підписав міністр оборони РФ Шойгу. Документ оприлюднило Головне управління розвідки Міноборони України.

В наказі йдеться про підготовку звітності щодо членів «Юнармії» віком від 17 до 18 років для їх участі у війні в Україні одразу після їх призову на військову службу навесні або ж восени цього року. Вище воєнне керівництво РФ має надати пропозиції стосовно проведення підготовки зазначеного особового складу в найкоротші терміни.

Наказ міністра оборони РФ про підготовку 17-річних громадян до війнив Україні (фото ГУР МОУ)

«Юнармія» – це російська дитячо-юнацька мілітарна організація при Міністерстві оборони РФ. Вирізняється радикальною пропагандистською роботою серед російської молоді. Членами організації стають діти з восьми років.

Під час Другої світової війни нацистська Німеччина залучала учнів старших класів в підрозділи «Гітлер’югенду» для служби в зенітно-артилерійських частинах. З вересня 1944 до січня 1945 року на службу в гітлерівську армію було залучено 150 тис. неповнолітніх дівчат.