Українська розвідка заявляє, що Путін віддав наказ знищити президента України, голову Офісу президента та прем'єр-міністра

Головне управління розвідки Міноборони заявило, що російські окупанти перекидають в Україну чергові терористичні групи з метою ліквідації найвищого керівництва України – президента України, голови Офісу президента та прем'єр-міністра.

«Сьогодні в Україну почали прибувати чергові групи бойовиків, пов’язаних з наближеним до Путіна російським пропагандистом та власником ПВК «Ліга» (Вагнер), Євгеном Пригожиним. Основне завдання злочинців – ліквідація вищого військово-політичного керівництва України», – йдеться в повідомленні ГУР МОУ у неділю, 20 березня.

За даними української розвідки, Путін особисто віддав наказ на проведення чергових атак на керівництво України одній з небагатьох довірених осіб. Усі попередні спроби закінчились провалом та ліквідацією терористів.

«Ключові «мішені» найманців, зокрема – Володимир Зеленський, Андрій Єрмак, Денис Шмигаль», – заявили у ГУР МОУ.

Розвідка зазначає, що російські окупанти, не досягнули своєї мети під час повномасштабної агресії проти України, тому продовжують спроби дестабілізувати роботу української влади, деморалізувати суспільство, рух опору та гальмувати міжнародну взаємодію України. Організація замахів на перших осіб нашої держави є частиною стратегії окупантів.

«Зазначаємо: українській армії, спецслужбам та правоохоронним органам добре відомі плани кремля. Ми готові до відпору агресору як на фронті, так і в тилу. Жодні терористичні атаки не матимуть успіху», – заявили у ГУ МОУ.