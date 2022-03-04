Росіяни відправили щонайменше три диверсійні групи, щоб вбити Володимира Зеленського

За тиждень від початку російсько-української війни президент Володимир Зеленський пережив як мінімум три спроби замаху. Про це пише британське видання The Times.

Із завданням убити Володимира Зеленського в Україну було відправлено два угруповання – найманців ПВК «Вагнера» та «кадирівців».

Джерело видання, близьке до «вагнерівців», повідомило, що вони зазнали втрат під час замахів і вважають «неймовірним» рівень поінформованості служби безпеки президента.

За даними журналістів, зривам замахів також посприяли «дії співробітників ФСБ, які виступають проти війни».

Інформацію про замахи, які готувались проти Зеленського підтверджувала раніше і українська сторона. Раніше, зокрема, повідомлялось, що ЗСУ знищили ударне чеченське угруповання, метою якого була ліквідація президента Володимира Зеленського.

Володимир Зеленський також заявляв, що до Києва входили диверсійні групи РФ і що Росія планує його вбити.

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