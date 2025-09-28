Архімандрит Іоано-Золотоустівського монастиря ПЦУ у Львові Кипріан Лозинський у митрі святого РПЦ Іоанна Кронштадського

Архімандрит Іоано-Золотоустівського монастиря ПЦУ у Львові Кипріан Лозинський провів службу у митрі святого Російської православної церкви Іоанна Кронштадського. Фото зі служби у неділю, 28 вересня, він опублікував на фейсбук-сторінці.

Митра – це богослужбовий головний убір, який носять єпископи та ієреї у християнських церквах. У коментарях на запитання користувачів про митрю архімандрит Кипріан Лозинський уточнив, що це митра Іоана Кронштадського. Йому дали провести в ній службу на один день – на честь свого дня народження. Цього тижня Кипріану Лозинському виповнилось 43 роки.

«Мені її принесли тільки на сьогоднішню Літургію з нагоди дня народження. А далі вона повернеться до свого теперішнього власника», – повідомив отець Кипріан Лозинський.

Іоан Кронштадський не є святим у Православцій ценркві України, натомість визнаний святим у РПЦ. Він народився в Пінезькому районі Архангельської області РФ, служив у соборній церкві Святого Андрія на острові Кронштадт, що неподалік Санкт Петербурга. Був членом праворадикальної націоналістичної організації «Союз русского народа», обстоював монархічні і ксенофобські цінності. Після смерті його мощі перенесли до закладеного ним Жіночого монастиря на Карпівці в Санкт-Петербурзі.

Іоана Кронштадського канонізували 7-8 червня 1990 року на Помісному Соборі Російської православної церкви. РПЦ вшановує його памʼять 2 січня.

Прикметно, що українські єпархії УПЦ і ПЦУ раніше публікували проповіді Іоанна Кронштадтського, зокрема й Львівсько-Сокальська єпархія ПЦУ.

Судячи з інформації на офіційному сайті Іоано-Золотоустівського монастиря ПЦУ, архімандрит Кипріан Лозинський навчався в Львівській духовній семінарії УПЦ КП, а згодом там викладав. У 2012 році отримав сан диякона, а згодом – священника. У 2021 році був пострижений в ченці Іоано-Золотоустівського чоловічого монастиря з іменем Кипріан на честь священномученика Кипріана Карфагенського, а в лютому 2022 року став намісником монастиря. Сан архімандрита з правом служіння в митрі отримав у січні 2025 року.

У коментарі ZAXID.NET Кипріан Лозинський пояснив, що вбачає у митрі російського святого ексклюзивність, але більше служити у ній не має наміру.

«Цю митру, радше як музейний експонат, а не святиню мені приніс один священник. Він її отримав у спадок. Приніс, щоб я послужив у ній одну літургію і забрав назад. Іоан Кронштадський був авторитетним священником, моралістом. Є багато його гарних богословських праць, проповідей. І хоч він справді не канонізований нашою Церквою, він цікавий саме як церковний діяч і проповідник. Тому служити в його митрі я, звісно, не буду. Але одноразово, у контексті історії Церкви, як у музейному експонаті, дотичному до праведного чоловіка, послужити можна. Цінність цієї митри саме у її ексклюзивності та історичності. Це митра ХІХ століття. Іншого наповнення для мене вона не несла», – наголосив архімандрит.