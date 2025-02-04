Синод вирішив, що фрески були створені з порушенням православної іконографічної традиції

Синод Православної церкви України (ПЦУ) виніс догану керівнику Волинської єпархії Михаїлу через появу фресок із зображеннями бізнесменів на стінах Свято-Троїцького кафедрального собору в Луцьку. Члени комісії дійшли висновку, що зображення меценатів було ініціативою та розпорядженням самого митрополита. Про це повідомили 3 лютого на офіційному сайті ПЦУ.

На засіданні члени Синоду зауважили, що фрески були створені з порушенням православної іконографічної традиції та розміщені поряд з іконами святих, що викликало «широкий негативний резонанс».

«Одноосібний стиль ухвалення керівником Волинської єпархії рішень, численні приклади свідомого виокремлення себе і очолюваної ним єпархії від повноти Помісної Церкви, що виявляється зокрема у використанні не властивих сучасній українській православній традиції богослужбових предметів, численних фактах ігнорування архієреєм у своїй діяльності 34-го Апостольського правила, зокрема і через одноосібну взаємодію, без відома і благословення Предстоятеля, з главами інших Церков, у свідомому ігноруванні низки норм Томоса про автокефалію, що стає причиною несправедливих нарікань на адресу всієї ПЦУ, – це та інше приводить до шкідливих наслідків, стаючи причиною до спокус», – йдеться в офіційному повідомленні церкви із засідання Синоду, що відбулося 2 лютого.

Окрім догани, керівника Волинської єпархії також вирішили звільнити з посади голови Синодальної комісії у справах монастирів та чернецтва й виключити з її складу. Це рішення у Синоді ПЦУ пояснили тим, що митрополит Михаїл протягом понад п’яти років «виявився не спроможним організувати роботу» цієї комісії.

Нагадаємо, на початку листопада 2024 року у низці волинських ЗМІ зʼявилися повідомлення про зображення бізнесменів та політиків на стінах Свято-Троїцького кафедрального собору. На фресках можна було побачити місцевих забудовників Віктора Чорнуха та Леонтія Іванішина, власника агропідприємства «Вілія» Євгена Дудку та інших. У пресслужбі Волинської єпархії ПЦУ 5 листопада оприлюднили заяву, де зазначили, що фрески з бізнесменами у соборі – це ктиторські портрети, як висловлення вдячності меценатам за їхній вклад у розвиток церкви. Проте через широкий резонанс їх вирішили замалювати.