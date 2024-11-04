Волинські меценати не давали дозволи на розміщення своїх зображень на стінах храму

У Луцьку розгорівся скандал через фрески з зображеннями місцевих бізнесменів на стінах Кафедрального собору святої Трійці ПЦУ. Впізнати, зокрема, можна забудовників Віктора Чорнуху і Леонтія Іванішина, власника агропідприємства «Вілія» Євгена Дудку та інших. У храмі пояснили, що портрети створили для висловлення вдячності меценатам. Проте ні бізнесмени, ні мер Луцька такої ініціативи не підтримали.

Іконописець собору, диякон Юрій Гетьманчук розповів 1 листопада misto.media, що пів року тому керівник Волинської єпархії ПЦУ, митрополит Луцький і Волинський Михаїл надав у вигляді рекомендації список меценатів для зображення на стінах храму. Загалом у переліку було 12 людей.

«Місце вибране таке, щоб воно не стосувалося ікон, не йшло в композицію до сюжетів із християнства. Верхня сфера (оздоблення стін, – ред.) йде відносно Христа і Бога, а нижні ряди – кіоти святих, які удостоєні. Тому ці портрети ми якраз у тому місці зображуємо. Тут вони найменше проглядаються з храму, хто знає, де є те місце, той побачить», – зазначив іконописець.

За словами Юрія Гетьманчука, серед фресок був портрет народного депутата України від Луцька 6, 7 і нинішнього 9 скликання, партнера Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова у нафтовому бізнесі групи «Приват» Ігоря Палиці. Посадовець побачив своє зображення у храмі місяць тому, і відразу попросив його замалювати.

Власник агропідприємства «Вілія» Євген Дудка, який зображений на стіні храму, опублікував 2 листопада на своїй сторінці у Facebook пост із поясненнями зі статусом «для друзів»:

«1. Для мене це стало несподіванкою. 2. Зображення з храму забрати. 3. Там мають бути воїни-герої. 4. Гроші за це не платив. 5. Позиція: розбудовувати економіку України, розвивати Волинь, активно рухатись вперед АГРО», – написав Євген Дудка.

Ірина Патлашинська, донька померлого бізнесмена-будівельника Віктора Чорнухи, написала 2 листопада у Facebook, що нікого з рідних не питали дозволу щодо розміщення портрету батька у соборі.

«Наш батько справді робив багато для громади та церкви, тому прижиттєво йому надали титул ктитора, але бути зображеним у Соборі – це точно не та слава, яку він хотів би. Чи ми ініціюватимемо прибирання його зображення – ні, бо ми цього і не ініціювали, і це мають вирішити компетентні церковні діячі (мав би бути якийсь орган, який склав ті списки без відома причетних людей) і громада», – зауважила Ірина Патлашинська.

Ситуацію також прокоментував міський голова Луцька Ігор Поліщук. Посадовець написав у Facebook, що, на його думку, є більш доречні способи подякувати меценатам за внесок у відбудову храму, ніж зображати їх на фресках.

«Питання знаходиться в площині морально-етичних правил та уявлень про релігію кожного особисто. Щодо релігійного аспекту та правил розпису собору – не володію достатньо цією темою, то ж коментувати не буду», – повідомив Ігор Поліщук.

Додамо, що Кафедральний собор святої Трійці розташований у центрі Луцька. Храм є пам’яткою архітектури національного значення. Збудований у 18 ст. як монастир бернардинців, спроєктований архітектором Павлом Гіжицьким у стилі пізнього бароко із впливом місцевих традицій.