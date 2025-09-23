За хабарництво отцю загрожує до восьми років тюрми з конфіскацією майна

На Волині правоохоронці викрили 45-річного священника, який за 10 тис. доларів хабаря висвятив ухилянта у диякони. Про затримання отця стало відомо у понеділок, 22 вересня. Як стало відомо ZAXID.NET з власних джерел, йдеться про настоятеля храму апостолів Петра і Павла в селі Вощатин Володимирського району Володимира Кравчука. Посаду настоятеля він обіймає із 24 липня 2025 року.

За даними слідства, священник пообіцяв за 10 тис. доларів винагороди висвятити військовозобов’язаного у диякони, завдяки чому чоловік отримав би відстрочку від мобілізації та був би виключений з реєстру «Оберіг».

«Щоб надати такому висвяченню вигляду справжнього, отець пропонував придбати спеціальний одяг, а також рекомендував вивчити певні біблійні тексти», – зазначили в спецпрокуратурі Західного регіону.

Частину хабаря у розмірі 80 тис. грн священник отримав на банківську картку, а решту – 8 тис. доларів – готівкою під час особистої зустрічі. Після отримання всієї суми підозрюваного затримали, пізніше в його будинку та автомобілі провели обшуки.

Як стало відомо ZAXID.NET з власних джерел, затриманий – 45-річний настоятель храму апостолів Петра і Павла в селі Вощатин Володимирського району, що належить до Володимир-Волинської єпархії ПЦУ, Володимира Кравчука.

Священнику оголосили підозру за ч. 3 ст. 369-2 КК України (одержання неправомірної вигоди за вплив на службових осіб, поєднане з вимаганням). На період слідства він перебуває під нічним домашнім арештом. За вчинене отцю загрожує до восьми років тюрми з конфіскацією майна.