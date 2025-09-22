На Волині правоохоронці викрили священнослужителя, який за 10 тис. доларів обіцяв відстрочку від мобілізації через висвячення у диякони. За скоєне йому загрожує до восьми років тюрми. Про це у коментарі ⁦ZAXID.NET⁩ повідомила 22 вересня речниця спецпрокуратури у сфері оборони Західного регіону Юлія Шевченко.

За даними слідства, волинський священник пообіцяв за 10 тис. доларів винагороди висвятити військовозобов’язаного у диякони однієї з церков, завдяки чому чоловік отримав би відстрочку від мобілізації та був би виключений з реєстру «Оберіг».

«Щоб надати такому висвяченню вигляду справжнього, отець пропонував придбати спеціальний одяг, а також рекомендував вивчити певні біблійні тексти. Частину хабаря у розмірі 80 тис. грн він отримав на банківську картку, решту – 8 тис. доларів – готівкою під час особистої зустрічі», – розповіла Юлія Шевченко.

Під час санкціонованих обшуків вдома та в автомобілях ієрея виявили засоби зв’язку, банківські картки та інші речові докази.

Священнику оголосили підозру за ч. 3 ст. 369-2 КК України (одержання неправомірної вигоди за вплив на службових осіб, поєднане з вимаганням). Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі прокурори подали до суду клопотання про обрання для підозрюваного запобіжного заходу.