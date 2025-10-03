ДТП сталась поблизу села Гамаліївка Львівського району

У п’ятницю, 3 жовтня, на трасі біля Львова сталась ДТП за участі маршрутки та вантажівки. Як повідомили у Нацполіції Львівщини, восьмеро пасажирів маршрутки зазнали травм.

Аварія сталась 3 жовтня близько 15:15 на автодорозі «Східний під’їзд до міста Львова» поблизу села Гамаліївка Львівського району. Як попередньо встановили правоохоронці, відбулося зіткнення вантажівки Volvo, якою керував 60-річний житель Житомира, та автобуса БАЗ (міжміська маршрутка), під керуванням 53-річного мешканця Золочівського району.

Станом на 16:30 восьмеро пасажирів маршрутки доставлені до лікарень – їхні дані та діагнози встановлюються, але відомо, що серед постраждалих є 14-річний хлопець.

На місці ДТП працюють слідчі відділення поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 та співробітники Управління патрульної поліції Львівської області. Правоохоронці встановлюють обставини, вирішується питання правової кваліфікації події.