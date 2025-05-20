В аварії загинув 46-річний чоловік

На Тернопільщині водій легкового авто на швидкості виїхав на узбіччя, де збив пішохода, а потім ще протаранив припаркований збоку автомобіль. Від травм пішохід загинув на місці ДТП. У водія взяли зразки на встановлення алкоголю крові. Обставини аварії з’ясовують правоохоронці.

Дорожньо-транспортна пригода з летальними наслідками трапилася увечері 19 травня в селі Старий Вишнівець Кременецького району. Водій авто Mitsubishi Kolt зіштовхнувся з ВАЗ 21099. На місце очевидці викликали швидку медичну допомогу, поліцейських та рятувальників, останні деблокували тіло загиблого чоловіка з авто, повідомили в ДСНС Тернопільщини.

Правоохоронці, які виїхали на місце ДТП, встановили, що о 19:45 житель Кременецького району на трасі Доманове – Ковель – Чернівці – Тереблече, керуючи автомобілем Mitsubishi Kolt, виїхав за межі дороги та збив 46-річного пішохода, повідомили в поліції Тернопільщини у вівторок, 20 травня.

Тернополянин загинув на місці події. Після цього авто за інерцією врізалося ще й в припаркований транспортний засіб. За даними фактами слідчі розслідування злочинів у сфері транспорту відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 КК України (Порушення правил дорожнього руху, що призвело до смерті людини). У водія, який скоїв ДТП, взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Якщо його провину доведуть, то йому загрожує до восьми років з позбавленням права керувати авто до трьох років.