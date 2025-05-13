Аварія сталася на залізничному переїзді

На Тернопільщині водій автомобіля ZAZ отримав два роки іспитового терміну покарання за смертельну ДТП на залізничному переїзді в селі Нагірянка Чортківського району. Водій не дотримався безпечної відстані і врізався в жатку комбайна. Від удару на місці ДТП загину один пасажир, а пасажирка отримала травми.

Смертельна аварія сталася 22 жовтня 2023 року в селі Нагірянка Чортківського району. Близько 19:45 обвинувачений Петро Моджук керував автомобілем і на залізничному переїзді автодороги Доманове – Ковель – Чернівці – Тереблече і спричинив ДТП.

«Наближаючись до залізничного переїзду “Ягільниця” обвинувачений порушив правила дорожнього руху та негайно не вжив заходів для зменшення швидкості аж до повної зупинки транспортного засобу, а продовжував рух, де допустив зустрічне зіткнення із жаткою для збирання врожаю, яка була прикріплена до зернозбирального комбайна CLAAS LEXION 600», – йдеться у вироку Чортківського районного суду від 2 травня.

Внаслідок зіткнення автомобіля та зернозбирального комбайна 60-річний пасажир легкового авто отримав травми і загинув на місці пригоди, водія і ще одну пасажирку госпіталізували. Жінка отримала травми середнього ступеня важкості.

Обвинувачений Петро Моджук свою вину визнав повністю. Суду пояснив, що 22 жовтня 2023 року повертався з Рівненської області. За його словами, на дворі вже було темно, а він їхав нормально, з швидкістю 50-52 км/год. Разом з ним їхав сусід зі своєю співмешканкою. В цей час на дорогу виїхав комбайн. Обвинувачений також зазначив, що його засліпило світло комбайна і тоді сталася аварія. В суді житель Тернопільщини додав, що у вчиненому щиро розкаявся та просив його суворо не карати, не позбавляти волі та прав керування транспортними засобами, оскільки, він працює водієм і отримує свою сім’ю. Також просить врахувати думку потерпілої, яка претензій до нього не має, він добровільно відшкодував їй завдану шкоду.

Суддя Чортківського районного суду під час винесення вироку врахував, що чоловік визнав свою провину, опікується дружиною пенсійного віку та раніше не був судимий, та призначив йому покарання – два роки іспитового терміну. Водійське посвідчення також не конфіскував. На вирок можна подати апеляційну скаргу.