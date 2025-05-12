Дві аварія сталися вночі та вранці 12 травня

Дві смертельні аварії сталися вранці 12 травня на Тернопільщині. В селі Нагірянка місцеві жителі виявили на дорозі тіло чоловіка. Правоохоронці з’ясували, що його збив автомобіль, а водій втік з місця події. Того ж дня в Збаражі жінка раптово вибігла на дорогу під час руху вантажівки і загинула.

Причини двох аварії, в яких загинули люди, з'ясовують слідчі розслідування злочинів у сфері транспорту. Перша ДТП сталася близько 1:00 12 травня в Чортківському районі. В поліцію повідомили, що в селі Нагірнянка Чортківського району на дорозі лежить тіло людини. На місце події виїхали правоохоронці, які встановили, що потерпілий став жертвою ДТП. Загиблий – 38-річний житель села Улашківці, повідомили в поліції Тернопільщини в понеділок, 12 травня.

Водій, який збив чоловіка на смерть, втік з місця пригоди. Правоохоронці швидко розшукали водія-втікача, який керував автомобілем Audi Q7. Йому оголоси про підозру і відібрали зразки крові на встановлення алкоголю в крові.

Близько 10:30 12 травня сталася ще одна смертельна аварія в Збаражі. Під колесами вантажівки загинула місцева жителька. За словами очевидців, жінка раптово вийшла на дорогу за межами пішохідного переходу і потрапила під колеса DAF FT XF з напівпричепом.

За обома фактами ДТП правоохоронці відкрили провадження за ч. 2 ст. 286 КК України (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть людини). Водіям загрожує до восьми років позбавлення волі.