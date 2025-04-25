ДТП сталася на дорозі Тернопіль - Чортків

На дорозі Тернопіль – Чортків біля міста Копичинці в обід 25 квітня сталася смертельна аварія. Водій автомобіля Daewoo зіштовхнувся з вантажівкою. Через дорожньо-транспортну пригоду автомобільний рух двома смугами був ускладнений.

ДТП зі смертельним наслідком трапилася близько 13:00 на трасі Доманове – Ковель – Чернівці – Тереблече, між селом Яблунів та містом Копичинці. На місце аварії очевидці викликали поліцейських та швидку медичну допомогу.

За попередньою інформацією на дорозі не розминулися вантажний автомобіль та легковий автомобіль, повідомили в поліції Тернопільщини в п’ятницю, 25 квітня.

«На місце пригоди виїжджали працівники Чортківського райуправління поліції та слідчі розслідування злочинів у сфері транспорту. Встановили, що в ДТП зіткнулися сідловий тягач DAF та легковий автомобіль марки Daewoo Lanos», – йдеться в повідомленні.

У результаті удару водій легкового авто, 42-річний житель Тернопільського району, від отриманих травм загинув на місці події. Його тіло рятувальники деблокували з авто і передали для проведення судово-медичної експертизи. Наразі правоохоронці вирішують питання про відкриття провадження відповідно до ч. 2 ст. 286 КК України (Порушення правил дорожнього руху, що призвело до смерті людини). Також поліцейські встановлюють винуватця ДТП. У водія вантажівки взяли зразки для встановлення алкоголю в крові.