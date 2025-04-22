Під час руху водійка врізалася в будівлю на вул. Бережанській

У Тернополі на Великдень сталася смертельна аварія. Водійка авто Toyota Land Cruiser Prado не впоралася з керування і зіткнулася з будівлею. в Результаті ДТП троє людей отримали травми, а ще одна – померла від ушкоджень в лікарні.

Смертельна аварія в Тернополя сталася о 10:20 на вул. Бережанській, повідомили в поліції Тернопільщини. Автомобіль Toyota Land Cruiser Prado на швидкості виїхав зі своєї смуги дороги і врізався в стіну будинку. На місце аварії очевидці викликали правоохоронців та швидку медичну допомогу. Слідча група, яка приїхала на місце, встановила, що водій не впоралася з керуванням і врізалася у будівлю.

«На момент аварії в салоні авто перебувало троє пасажирів, серед яких - й десятирічна дитина. Малолітню, водійку та інших двох потерпілих забрала швидка. Жінку 1955 року народження доправили в реанімаційне відділення, але її життя врятувати медикам не вдалося», – йдеться в повідомлення поліції.

За фактом ДТП правоохоронці відкрили провадження відповідно до ч. 2 ст. 286 КК України (Порушення правил дорожнього руху, що призвело до смерті людини). За даними поліції, водійка, попередньо твереза. Однак у неї додатково взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю.