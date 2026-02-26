Агенти руху опору знешкодили РЕБ росіян

Агенти партизанського руху «Атеш» провели успішну диверсію у тимчасово окупованому Криму. В її межах партизани вивели з ладу антени російських комплексів РЕБ, які перешкоджали українським дронам у цьому секторі, повідомили на сторінці руху у четвер, 26 лютого.

Зазначається, що партизани провели диверсію біля села Гончарне, розташованого за 6 км на південний схід від тимчасово окупованого Севастополя. Ціллю руху опору став обʼєкт звʼязку росіян.

За даними «Атеш», партизани підпалили релейні шафи біля основи вежі звʼязку, де була розміщена силова електроніка та кабелі.

«За їхнього пошкодження антени на вершині перетворюються на непотрібний брухт: сигнал просто не доходить. Відновити таке обладнання дуже складно, дорого і довго. Роботу ворожої РЕБ у районі повністю припинено. Це відкрило повітряний коридор для ефективного застосування безпілотників Сил оборони України», – повідомив рух опору.

Партизани повідомили, що біля знешкоджених систем РЕБ розташовані склади техніки 58-го центру матеріально-технічного забезпечення росіян, запасний командний пункт Чорноморського флоту окупантів «Алсу-2» та місце розміщення 15-ї окремої берегової ракетно-артилерійської бригади.

Нагадаємо, 19 лютого агент «Атеш», якого нещодавно завербували, підпалив вежу військового звʼязку в російському Ліпєцьку.