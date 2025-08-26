Володимир Зеленський на зустрічі з представниками Світового конгресу

У вівторок, 26 серпня, Володимир Зеленський назвав перші країни, з якими буде доступне множинне громадянство для українців. Перелік країн президент України написав у своєму телеграм-каналі.

Володимир Зеленський розповів, що зустрівся з представниками Світового конгресу українців. Серед обговорених тем – множинне громадянство. За словами президента, першими країнами, де застосують такі норми стануть Німеччина, Польща, Чехія, США та Канада.

«Закон прийнято, найближчим часом уряд ухвалить необхідні нормативні акти [...] Це крок для ще більшої єдності українців у світі», – повідомив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, законопроєкт про множинне громадянство ініціював Володимир Зеленський. Вперше президент вніс його до Верховної Ради у грудні 2021 року, проте депутати не розглянули документ через початок російського повномасштабного вторгнення.

Вдруге Зеленський вніс законопроєкт до ВР у січні 2024 року. 18 червня Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт №11469 про запровадження інституту множинного громадянства. Вже 15 липня президент підписав законопроєкт.

Ухвалений закон передбачає, що громадяни України зможуть офіційно мати громадянство іншої країни, не втрачаючи українського, за умови, якщо ця країна входить до переліку, затвердженого урядом.

Водночас закон забороняє множинне громадянство з державою-агресором чи державою-окупантом, або країною, що не визнає територіальну цілісність та суверенітет України. Отримання російського паспорта може призвести до втрати українського громадянства, крім випадків примусової паспортизації чи автоматичної видачі.