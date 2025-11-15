Владислав Лупашко «розбавив» жіночу компанію

Головний тренер «Карпат» Владислав Лупашко святкує поповнення у родині. Про народження сина повідомила пресслужба «зелено-білих».

Це третя дитина у сім’ї 38-річного фахівця. Владислав з дружиною Катериною також виховують двох старших донечок.

Нагадаємо, Лупашко прийшов у Карпати влітку 2024 року, після того, як вивів «Інгулець» з Першої ліги в УПЛ. Спочатку він очолив «Карпати» U-19, але вже наступного місця, ще до старту чемпіонату, став головним тренером першої команди замість Мирона Маркевича, який покинув львівський клуб.

До слова, після 12-ти турів «леви» у турнірній таблиці чемпіонату України посідають восьму сходинку, маючи у своєму доробку 18 очок.