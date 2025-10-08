Юрій Сусла виховав низку зіркових голкіперів

На 92-му році життя перестало битися серце Юрія Федоровича Сусли, першого воротаря в історії Карпат, повідомляє офіційний сайт «зелено-білих».

Юрій Федорович народився 5 лютого 1934 року в Перечині на Закарпатті. Саме він захищав ворота львівських «Карпат» у першому матчі в історії – 21 квітня 1963 року проти гомельського «Локомотива», який завершився перемогою 1:0. За «левів» Сусла провів 77 поєдинків і залишився найстаршим футболістом в історії клубу.

Наприкінці 1966-го увійшов до тренерського штабу «Карпат», з якими виграв Кубок СРСР у 1969 році. Працював тренером групи підготовки СДЮШОР «Карпати». Долучився до виховання відомих українських воротарів: Богдана Шуста, Андрія Тлумака, Віталія Постранського, Богдана Когута, Романа Мисака та інших.

Поминальна панахида відбудеться у середу, 8 жовтня, о 12:00 в костелі Святого Антонія Падуанського (вулиця Личаківська, 49).