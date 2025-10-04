«Леви» перервали триматчеву безпрограшну серію «містян»

У суботу, 4 жовтня, «Карпати» в межах 8-го туру чемпіонату України на виїзді зустрічались з «Олександрією». Підопічним Владислава Лупашка вдалось двічі вразити ворота віцечемпіона України (не без допомоги суперника) і здобути другу перемогу в сезоні.

УПЛ, 8-й тур

«Олександрія» (Олександрія) – «Карпати» (Львів) – 0:2

Голи: Бруніньйо, 43 (п.), Кампуш, 71 (аг.)

Вже на 4-й хвилині «Карпати» вийшли вперед – Краснопір отримав м'яч на правому фланзі й асистував Костенкові. На жаль, арбітр зафіксував офсайд і гол скасували. Згодом пролунав сигнал повітряної тривоги й гру довелось перервати.

В середині тайму Скорко увірвався праворуч у штрафний майданчик і прострілював на дальню стійку – Чачуа у підкаті врятував «левів» від гола. Незадовго до перерви м’яч влучив у руку Кампушу і суддя призначив пенальті, який чітко виконав Бруніньйо (кіпер «Олександрії» був близький до того, аби потягнути удар бразильця, але не вдалось).

Після відпочинку «Карпати» заробили право на перспективний штрафний, однак Костенко стрільнув вище воріт. А потім була ще одна повітряна тривога і вимушена пауза. Після неї все той же Костенко після стрімкого контрвипаду бив низом майже з лінії штрафного по центру – в руки голкіперу. За мить вже Скорко встиг вибити м’яч з лінії після удару Невеша.

На екваторі другої сорокап’ятихвилинки Кампуш остаточно поховав свою команду, ставши головним антигероєм матчу. Він не зумів зупинити не найгострішу діагональ Мірошниченка, спрямувавши м’яч у власні ворота.

Перемога дозволила «Карпатам» набрати одинадцять очок і піднятись на сьому сходинку турнірної таблиці УПЛ. «Олександрія» з сімома пунктами тринадцята.