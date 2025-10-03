«Гірники» принесли Україні перші очки до загального заліку

Напередодні Україна розпочала свої виступи в основному раунді єврокубків. На стадії кваліфікації припинили свої виступи віцечемпіон УПЛ «Олександрія» та житомирське «Полісся», тож нашу державу на міжнародній арені представляють лише два колективи – «Динамо» та «Шахтар». Попри те, що кияни розпочинали свій шлях з Ліги чемпіонів, а донеччани з Ліги Європи, обидва колективи не змогли нав’язати конкуренцію суперникам і опустились у третій за силою євротурнір – Лігу конференцій.

У 1-му турі ЛК «Динамо» не змогло дати бій англійському «Крістал Пелас» і в більшості програло з рахунком 0:2. Натомість «Шахтар» на виїзді перестріляв шотландський «Абердін» (3:2) і збільшив доробок України у таблиці коефіцієнтів УЄФА на пів бала – до 20,850 очка, що залишає нас на 28-й позиції в оновленому рейтингу. Таким чином, Україна збільшила свій відрив від найближчого переслідувача – Болгарії – до 1,725 бала (єдиний її представник «Лудогорець» зазнав поразки від іспанського «Бетіса»).

Водночас збереглося й відставання від Словенії – 0,368 бала. З чотирьох клубів у єврокубках залишилося лише «Целє», яке несподівано било грецький АЕК (3:1). Лідирує у загальній таблиці Англія (яку представляють одразу 9 клубів). У топ-3 також йдуть Італія (7 команд) та Іспанія (8 представників).

Топ-10 національних асоціацій УЄФА (станом на 3 жовтня 2025 року):

1. Англія – 97,561 балів (9/9 команд у єврокубках)

2. Італія – 86,803 (7/7)

3. Іспанія – 80,953 (8/8)

4. Німеччина – 77,259 (7/7)

5. Франція – 70,391 (7/7)

6. Нідерланди – 62,366 (6/6)

7. Португалія – 59,466 (4/5)

8. Бельгія – 56,150 (3/5)

9. Туреччина – 44,800 (3/5)

10. Чехія – 41,500 (4/5)

...

23. Угорщина – 23,125 (1/4)

24. Сербія – 22,375 (1/4)

25. Азербайджан – 22,000 (1/4)

26. Словаччина – 21,375 (1/4)

27. Словенія – 21,218 (1/4)

28. Україна — 20,850 (2/4)

29. Болгарія – 19,125 (1/4)

30. Росія – 18,299 (0/0)

Нагадаємо, наступні матчі Ліги конференцій представники України проведуть після міжнародної перерви на збірні. 23 жовтня «Динамо» на виїзді гратиме з турецьким «Самусонспором», а «Шахтар» у Кракові прийматиме польську «Легію».