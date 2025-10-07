Олександр Рябоконь (головний тренер) і Микола Лавренко (президент клубу)

Олександр Рябоконь став головним тренером «Лівого Берега», повідомляє офіційний сайт київської команди. Терміни та умови угоди з 61-річним фахівцем не розголошуються. Олександр Дмитрович замінив на своїй посаді Андрія Гаврюшова, якого звільнили після вильоту команди з Кубка України.

Нагадаємо, Рябоконь розпочав тренерську діяльність у 2000 році у бориспільському «Борисфені». Далі були «Оболонь», мінське «Динам»о, черкаський «Дніпро», «Львів» та «Севастополь». Найвідомішим етапом його кар’єри стала понад десятирічна робота в чернігівській «Десні» (тричі), яку він привів до четвертого місця в УПЛ сезону 2019/20 та дебюту клубу в єврокубках.

Після початку повномасштабного вторгнення «Десна» призупинила виступи у чемпіонаті України, а Олександр Дмитрович приєднався до ЗСУ. У 2024 році очолював першоліговий «Діназ». Із початку 2025-го працював тренером-консультантом ФК «Лісне», а з літа очолював команду в її дебютному сезоні на професіональному рівні.

Після 9-ти турів «Лівий Берег», який за підсумками минулого сезону вилетів з УПЛ, йде у турнірній таблиці Першої ліги на шостій сходинці, маючи у своєму доробку 13 очок і гру в запасі. Від лідера – «Чорноморця» – команда відстає на 12 пунктів.