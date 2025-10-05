«Динамо» не може перемогти в УПЛ вже чотири матчі поспіль

У неділю, 5 жовтня, «Динамо» в межах 8-го туру чемпіонату України у Києві приймало «Металіст 1925». Господарі вийшли вперед наприкінці першого тайму, а одразу по перерві змарнували вбивчий момент. Харків’янам ще до середини другої сорокап’ятихвилинки вдалося зрівняти і втримати свої ворота на замку. Як наслідок, «Динамо» втратило надважливі два очки й відпускає «Шахтар» у відрив.

УПЛ, 8-й тур

«Динамо» (Київ) – «Металіст 1925» (Харків) – 1:1

Голи: Волошин, 35 – Литвиненко, 58

Перший по-справжньому небезпечний момент у матчі виник лише на 18-й хвилині: Герреро отримав м'яч спиною до воріт у штрафному і пробив із розвороту, влучивши у поперечину. Волошин на добиванні був неточним. За мить вже Михайленко стріляв з лінії штрафного після передачі Буяльського – кіпер харків’ян відбив.

В середині тайму вже капітан «Динамо» бив через себе із центру штрафного – Варакута перевів на кутовий м'яч, що летів під поперечину. На 35-й хвилині господарі вийшли вперед: Караваєв викотив під удар Волошину і той в дотик низом замкнув у сітку (воротар був закритий і зреагував занадто пізно).

Одразу по перерві «Динамо» зобов’язано було подвоювати свою перевагу: Буяльський вивів Герреро сам на сам, але форвард пробив прямо в голкіпера. «Не забиваєш ти – забивають тобі» згадали стару мудрість харків’яни і на 58 хвилині зрівняли рахунок. Тіаре програв боротьбу Ітодо після закидання у штрафний майданчик і Литвиненко з лінії штрафного поцілив у нижній кут. Згодом команди обмінялись вбивчими моментами. Спочатку Ітодо після навісу з кутового не влучив по м’ячу на дальній стійці воріт «Динамо». А за мить Кабаєв закрутив у ліву дев’ятку – від гола «Металіст 1925» врятувала хрестовина.

Зрештою все завершилось бойовою нічиєю. «Динамо» набрало 16 очок і залишилось на другій сходинці турнірної таблиці УПЛ. «Металіст 1925» з 15-ма балами п’ятий.