Арда Туран вперше програв в УПЛ

У неділю, 5 жовтня, «Шахтар» в межах 8-го туру чемпіонату України у Львові приймав ЛНЗ. Зважаючи на осічку «Динамо», яке декількома годинами раніше втратило перемогу над «Металістом 1925», донеччани мали хороші шанси відірватись від киян вже на чотири очки. Однак сталось непередбачуване…

УПЛ, 8-й тур

«Шахтар» (Донецьк) – ЛНЗ (Черкаси) – 1:4

Голи: Назарина, 85 – Кузик, 14, Ассінор, 61, Рябов, 71, Проспер, 89

Смаженим запахло вже на старті зустрічі, коли після діагоналі з правого флангу Педро Енріке, намагаючись вибити м'яч, ледь не зрізав його у власні ворота. А за трохи гості вийшли вперед: Матвієнко втратив м'яч на половині поля суперника, Проспер промчав правим флангом і прострілив у центр – Кузик потужно пробив у дальній нижній кут. У «Шахтаря» відверто нічого не виходило в атаці, лише наприкінці тайму Мейрелес після навісу з кутового замкнув прямо у воротаря.

Після відпочинку підопічні Віталія Пономарьова продовжили нагнітати. Арда Туран вирішив освіжити гру одразу трьома замінами, однак все завершилось другим голом у ворота «гірників». Мейрелес за трохи міг скорочувати головою, але після закидання Коноплі знову влучив у голкіпера.

На екваторі другої сорокап’ятихвилинки Рябов остаточно поставив «Шахтар» на колі, добивши сферу після відскоку. Назарина за 5 хвилин до завершення основного часу розмочив рахунок, однак Проспер повернув розрив у три голи, нокаутувавши донеччан. Перша поразка Турана на чолі «помаранчево-чорних» в УПЛ.

Сенсаційна перемога ЛНЗ дозволила їм набрати 14 очок і піднятись на шосту сходинку турнірної таблиці УПЛ. «Шахтар» з 17-ма пунктами залишився першим, але втратив шанс відірватись від «Динамо».