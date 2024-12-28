Традиційні змагання відбулись на «Фелтінс-Арені», де донецький «Шахтар» приймає своїх суперників у Лізі чемпіонів

У суботу, 28 грудня, в німецькому Гельзенкірхені відбулась традиційна 24-та за ліком біатлонна Різдвяна гонка. У ній брали участь 10 дуетів. Змагання нагадувало сингл-мікст і було розділене на два етапи: спочатку біатлоністи бігли масстарт, а за його результатами стартували переслідування.

Україну в Різдвяній гонці представляли олімпійська чемпіонка Сочі-2014 в естафеті Юлія Джима та чемпіон світу 2019 року в переслідуванні Дмитро Підручний. Етап масстарту український тандем завершив на третій позиції, поступившись норвежцям та французам. Перший вогневий рубіж видався невдалим – лише шоста сходинка. Відігратись вдалось завдяки ідеальній стрільбі Джими. На етапі переслідування українці взагалі вийшли на другу сходинку після стрільби Підручного лежачи. Утім втримати високо підняту планку не вдалось – до фінішу «синьо-жовті» прийшли сьомими, з відставанням від лідерів у 2:07 хвилини.

Цікаво, що вперше за останні 5 сезонів Різдвяну гонку виграли представники Норвегії. На другій та третій сходинці розташувались два німецькі тандеми.

Топ-10 Різдвяних перегонів-2024:

1. Каролін Кноттен / Штурла Легрейд (Норвегія) 33:56.7 хвилини

2. Анна Вайдель / Юстус Штрелоу (Німеччина) +30.4

3. Франциска Пройсс / Філіпп Наврат (Німеччина) +33.1

4. Лотте Лі / Флоран Клод (Бельгія) +34.8

5. Анна Магнуссон / Єспер Нелін (Швеція) +36.1

6. Жюлья Сімон / Фаб'єн Клод (Франція) +1:56.3

7. Юлія Джима / Дмитро Підручний (Україна) +2:07.7

8. Полона Клеменчич / Яков Фак (Словенія) +2:10.5

9. Джессіка Їслова / Міхал Крчмар (Чехія) +2:14.3

10. Байба Бендіка / Андрейс Расторгуєвс (Латвія) +2:37.1

Нагадаємо, Україна вже 17-й раз поспіль брала участь у виставковій гонці, а Підручний та Джима втретє сформували команду. Раніше вони разом посіли восьме місце у 2021 році, а у 2023-му фінішували п'ятими. Крім того, Джима також має досвід виступів у парі з українцем Антоном Дудченком та німцем Міхаелем Рьошем. А Підручний найбільшого успіху досяг у 2019 році, коли в парі з Анастасією Меркушиною став другим.

Зазначимо, що в історії України було дві перемоги у Різдвяних гонках: у 2008-му Оксана Хвостенко та Андрій Дериземля були найкращими, а у 2014-му не було рівних Валі Семеренко та Сергію Семенову.