Чотири українські команди увійшли у топ-100 жіночого клубного рейтингу УЄФА
Союз європейських футбольних асоціацій на своєму сайті оприлюднив остаточний рейтинг жіночих футбольних команд за підсумками 2024 року. У топ-100 потрапили одразу чотири представники України – «Ворскла», «Металіст 1925», «Колос» та «Кривбас».
Полтавки піднялись на 13 сходинок і посідають 26-те місце. Харків’янки (колишній «Житлобуд-1») опустилися на вісім позицій і тепер 53-ті. Без змін йдуть дівчата з Ковалівки (87), обійшовши на одну сходинку «Кривбас» (88).
Жіночий клубний рейтинг УЄФА:
- 1. Барселона (Іспанія) – 126,599 (коефіцієнт)
- 2. Ліон (Франція) – 110,199
- 3. Челсі (Англія) – 102,833
- 4. Баварія (Німеччина) – 88,266
- 5. ПСЖ (Франція) – 82,199
- 6. Вольфсбург (Німеччина) – 81,266
- 7. Арсенал (Англія) – 59,833
- 8. Реал (Іспанія) – 53,599
- 9. Манчестер Сіті (Англія) – 47,833
- 10. Ювентус (Італія) – 46,600
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- 26. Ворскла (Україна) – 17,800
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- 53. Металіст 1925 (Україна) – 10,800
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- 87. Колос (Україна) – 4,800
- 88. Кривбас (Україна) – 4,800
Нагадаємо, від України участь у жіночій Лізі чемпіонів-2024/25 взяли два клуби. «Ворскла» дісталася до другого раунду, де не встояла перед шотландським «Селтіиком», а «Колос» завершив свій виступ у першому раунді, де в групі 1 Шляху представників ліг поступився нідерландському «Аяксу» (1:4) та данському «Брондбю» (1:2).