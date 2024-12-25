УЄФА під кінець року оновив рейтинг жіночих футбольних команд

Союз європейських футбольних асоціацій на своєму сайті оприлюднив остаточний рейтинг жіночих футбольних команд за підсумками 2024 року. У топ-100 потрапили одразу чотири представники України – «Ворскла», «Металіст 1925», «Колос» та «Кривбас».

Полтавки піднялись на 13 сходинок і посідають 26-те місце. Харків’янки (колишній «Житлобуд-1») опустилися на вісім позицій і тепер 53-ті. Без змін йдуть дівчата з Ковалівки (87), обійшовши на одну сходинку «Кривбас» (88).

Жіночий клубний рейтинг УЄФА:

1. Барселона (Іспанія) – 126,599 (коефіцієнт)

2. Ліон (Франція) – 110,199

3. Челсі (Англія) – 102,833

4. Баварія (Німеччина) – 88,266

5. ПСЖ (Франція) – 82,199

6. Вольфсбург (Німеччина) – 81,266

7. Арсенал (Англія) – 59,833

8. Реал (Іспанія) – 53,599

9. Манчестер Сіті (Англія) – 47,833

10. Ювентус (Італія) – 46,600

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26. Ворскла (Україна) – 17,800

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53. Металіст 1925 (Україна) – 10,800

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87. Колос (Україна) – 4,800

88. Кривбас (Україна) – 4,800

Нагадаємо, від України участь у жіночій Лізі чемпіонів-2024/25 взяли два клуби. «Ворскла» дісталася до другого раунду, де не встояла перед шотландським «Селтіиком», а «Колос» завершив свій виступ у першому раунді, де в групі 1 Шляху представників ліг поступився нідерландському «Аяксу» (1:4) та данському «Брондбю» (1:2).