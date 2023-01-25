Юлія Джима завоювала десяту медаль на рівні чемпіонату Європи

Українська біатлоністка Юлія Джима стала срібною призеркою чемпіонату Європи з біатлону, який відбувається в швейцарському Ленцергайде. Вона посіла друге місце в індивідуальній гонці, припустившись однієї хиби на першій стійці.

Спершу повідомлялося, що Юлія Джима виграла бронзову медаль. Перемогу у змаганні здобула італійка Мікела Каррара, яка також припустилася однієї хиби. Срібло – у німкені Лізи Марії Шпарк, яка відстрілялася чисто.

Проте пізніше тренер італійки подав протест через те, що на другому вогневому рубежі хтось стріляв по мішенях Каррари, повідомляє «Суспільне.Спорт». Через це їй додали дві хвилини штрафу, і вона опустилася на 11 місце. Перемогу в результаті здобула Ліза Марія Шпарк, від якої Юлія Джима відстала лише на 5,5 секунд, відігравши в неї на останньому колі 25 секунд. Бронза – в іншої німкені Селіни Гротіан. Юлія Джима завоювала десяту медаль на рівні чемпіонату Європи, це її четверта особиста нагорода і перша з 2017 року.

Особливістю індивідуальної гонки в біатлоні є те, що в ній немає штрафних кіл та додаткових патронів, а за кожен промах спортсменам нараховують по хвилині штрафу. Тому чиста стрільба тут є особливо важливою. До останньої стрільби шанси на високі позиції мала й Олена Білосюк, яка пройшла перші три вогневі рубежі чисто, проте на останній стійці припустилася трьох промахів і стала 40-ою.

Анна Кривонос допустила один промах та посіла 16 місце. Анастасія Меркушина припустилася трьох промахів та стала 24-ою, Любов Кип’яченкова з такою самою кількістю промахів лише на 13 секунд випередила Олену Білосюк та посіла 35 сходинку.

Зазначимо, що в чемпіонаті Європи не брали участі топ-біатлоністки світу, які змагаються на рівні Кубка світу. Більшість учасниць чемпіонату – біатлоністки, які змагаються в Кубку IBU, другого за престижністю та рівнем турніру після Кубка світу. Змагання на рівні чемпіонату Європи враховуються в заліку Кубку IBU.