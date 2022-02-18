Українка Юлія Джима фінішувала сьомою в жіночому мас-старті

У п'ятницю, 18 лютого, українська біатлоністка Юлія Джима посіла сьоме місце в останній жіночій гонці з біатлону на зимових Олімпійських іграх у Пекіні.

Жіночий мас-старт на 12,5 км перенесли на добу вперед через несприятливий прогноз погоди на суботу. Для Джими у цій гонці старт розпочався з падіння на першому колі, до того ж на першому рубежі їй не вдався п'ятий постріл. Перед останньою стрільбою спортсменка посідала лише 15-те місце.

Але у підсумку заключну гонку в Пекіні наша спортсменка провела з найкращою стрільбою серед усіх учасниць, фінішувавши з найкращим для себе результатом сезону – сьомим місцем.

Останнє олімпійське золото у жіночому біатлоні здобула француженка Жюстін Бреза-Буше. Срібло дісталося норвезькій біатлоністці Тиріл Екхофф. Третьою до фінішу прийшла ще одна норвежка Марте Олсбю Ройселанд.

До слова, раніше у Пекіні завершилася остання біатлонна естафета. На ній українська команда також посіла сьоме місце.