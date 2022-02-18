Українська біатлоністка увійшла в десятку кращих на останній гонці «Олімпіади»
Юлія Джима фінішувала сьомою з найкращим для себе результатом сезону
У п'ятницю, 18 лютого, українська біатлоністка Юлія Джима посіла сьоме місце в останній жіночій гонці з біатлону на зимових Олімпійських іграх у Пекіні.
Жіночий мас-старт на 12,5 км перенесли на добу вперед через несприятливий прогноз погоди на суботу. Для Джими у цій гонці старт розпочався з падіння на першому колі, до того ж на першому рубежі їй не вдався п'ятий постріл. Перед останньою стрільбою спортсменка посідала лише 15-те місце.
Але у підсумку заключну гонку в Пекіні наша спортсменка провела з найкращою стрільбою серед усіх учасниць, фінішувавши з найкращим для себе результатом сезону – сьомим місцем.
Останнє олімпійське золото у жіночому біатлоні здобула француженка Жюстін Бреза-Буше. Срібло дісталося норвезькій біатлоністці Тиріл Екхофф. Третьою до фінішу прийшла ще одна норвежка Марте Олсбю Ройселанд.
До слова, раніше у Пекіні завершилася остання біатлонна естафета. На ній українська команда також посіла сьоме місце.
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