У Пекіні завершилася остання біатлонна естафета, де перемогу здобула збірна Швеції, а українки посіли 7 місце. Якщо не знати контексту, можна засмутитися результатом наших біатлоністок, адже в 2014 році вони здобули в цій дисципліні золоті медалі. Проте фактично до останнього участь українок у цьому змаганні була взагалі під питанням.

ZAXID.NET розповідає про подвиг наших спортсменок і особливо – Олени Білосюк, яка вирвала 7 місце на фініші у чеської спортсменки.

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Олена Білосюк (фото НОК)

Олена Білосюк (Підгрушна) отримала позитивний результат тесту на коронавірус 2 лютого – фактично відразу після прибуття на Олімпіаду в Пекін. 6 лютого позитивний тест здала і Дарія Блашко. Наступного дня під час індивідуальної гонки стало зле Валентині Семеренко: вона знялася з гонки та відразу покинула Пекін. Їй на заміну екстрено вилетіла Анастасія Меркушина.

Участь збірної України в естафеті 16 лютого все ще була під загрозою – здоровими були лише три біатлоністки, а для естафети потрібні четверо. Тренерам, спортсменкам та вболівальникам лишалося просто сподіватися, що Олена Білосюк встигне одужати та матиме сили вийти на старт. Та якщо у Дарії Блашко не було жодних симптомів хвороби, то Олена кілька днів мала високу температуру і почувалася дуже погано. Складно було й психологічно, адже спортсменок ізолювали в чотирьох стінах у спеціальному готелі з поганим харчуванням.

«Уже в останні дні нам зробили доступ до олімпійської трансляції, але психологічно не могла дивитися, для мене це важко... Ти перебуваєш на Олімпійських іграх, але сидиш в чотирьох стінах і спостерігаєш, як інші люди здобувають медалі, банально виходять на старт. Для мене це було складно, тому не дивилася і максимально намагалася тримати при собі всі емоції й закритися від зовнішнього світу», – розповіла пізніше Національному олімпійському комітету Олена Білосюк.

За тиждень, коли українка почувалася вже краще, її дозволили тренуватися в залі на біговій доріжці. Проте це не було повноцінне тренування – на трасі та з гвинтівкою, де сильний вітер, мороз -15°С і висота майже 1700 м над рівнем моря. Тож коли Білосюк 11 лютого отримала негативні тести та прийшла на стадіон підтримати інших дівчат, в неї запаморочилася голова.

Тим часом Ірина Петренко, Юлія Джима та Анастасія Меркушина продовжували індивідуальні змагання і доволі вдало. Джима та Петренко посіли 10 і 11 місця в індивідуальній гонці. 11 лютого в спринті Джима зайняла 8 місце, а Меркушина – 24, що дуже вдало, адже вона прилетіла в Пекін лише 7 лютого, а для акліматизації потрібен мінімум тиждень.

Анастасія Меркушина (фото НОК)

Тижня для акліматизації не мала й Олена Білосюк. Вона відверто зізнавалася «Суспільне.Спорт»: якщо зможе пробігти свій етап в естафеті – це буде чудо. Тренер жіночої збірної Урош Велепець говорив так само: «Білосюк важко буде підготувати до нормального рівня у жіночій естафеті. До хорошого рівня – взагалі ні. Вона жила десять днів на самоізоляції, і коли піднялася (на висоту) – різниця відчутна. Буде диво, якщо Білосюк вийде на старт».

Ірина Петренко бігла перший етап, Юлія Джима – другий, Анастасія Меркушина – третій, а Олена Білосюк мала завершувати естафету. У такому складі наша збірна вигравала срібло та бронзу на Кубку світу в 2016-2017 роках. Петренко не славиться своєю швидкістю, проте завдяки чистій стрільбі передала естафету 10-ою з відставанням лише майже 22 секунди: «20 секунд відставання – це досить пристойний результат для мене», – сказала вона після гонки.

Несподівано свій етап завалила лідерка збірної Юлія Джима – шість промахів і одне штрафне коло опустили українок на 12 місце. Анастасія Меркушина відстрілялася начисто і передала естафету восьмою. Далі на трасу вийшла 35-річна Олена Білосюк – лідерка збірної вже не за фізичними кондиціями, а за рахунок досвіду. Останній етап – це її «фішка», що вона неодноразово доводила, «витягуючи» для збірної бронзові, срібні і навіть золоті нагороди на Кубку світу. Проте через перенесений коронавірус від неї не очікували багато. Але вона ці очікування перевершила.

Олена відстрілялася з нулем і прийшла на фініш восьмою, відстаючи на одну лижню від швидкої чешки Луціє Харватової. Та на фінішній прямій українка зробила неймовірний ривок і обійшла суперницю на дві секунди, здобувши для збірної 7 місце. 7 місце, на яке не розраховував відверто ніхто.

Олена Білосюк (фото НОК)

«У нинішній гонці Олена Білосюк для мене герой. Після тривалої ізоляції в Пекіні вона вийшла на старт і, як справжній боєць, зробила свою справу», – сказала після гонки Анастасія Меркушина.

«Перші два дні, коли я каталася [на тренуваннях], голова обертом йшла, і задишка, і зовсім сил не було. Я зі сльозами дивилася на тренерів і казала, що не знаю, як маю хоча б доїхати до фінішу. На старті я розуміла, що треба дуже обережно вести гонку, тактично грамотно. Я відчувала, що роблю два кроки швидше – і знову йде запаморочення, тому максимально технічно намагалася йти, щоб просто доїхати. Єдине: на фініші, коли зі спуску підхопила швидкість, змогла обійти на фініші чешку, – сказала Олена Білосюк. – Це було більше просто для себе, щоб зрозуміти, що я буду боротися завжди за команду до останнього метра».