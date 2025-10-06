Комплекс мають побудувати на території міського стадіону

На околиці Тернополя неподалік від промислової зони планують побудувати спортивний комплекс. Земельну ділянку площею 1,7 га під час засідання виконавчого комітету внесли до переліку інвестиційно привабливих об’єктів.

На розгляд членів виконкому винесли проєкт рішення про те, щоб до основного переліку інвестиційно привабливих ділянок додати землю площею 1,73 га на вул. Лук’яновича, 8. Тут потенційному інвестору пропонують побудувати багатофункціональний спортивний комплекс, який буде розташований на території міського стадіону.

Ділянка розташована біля промзони Тернополя

У міській раді зазначили, що шукатимуть інвестора для нового спорткомплексу у Тернополі.

«Комплекс робіт передбачатиме будівництво критого сучасного універсального ігрового залу, футбольного поля зі штучним покриттям розмірами не менше 90×50 м, відкритих багатофункціональних спортивних майданчиків для занять різними видами спорту та загальної фізичної підготовки спортсменів, а також благоустрій прилеглої території», – повідомили на сайті міськради.

Додамо, що стадіон на вул. Лук’яновича, 8 раніше входив в комплекс споруд колишнього «Комбайнового заводу». Після приватизації підприємства ця територія належала місту, однак була занедбаною. У 2016-2017 роках там відновили стадіон, прибрали територію і покосили траву, вирубали кущі.