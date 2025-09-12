Спорткомплекс почали будувати у 2017 році

Незавершене будівництво спортивного комплексу «Водна арена» передадуть у комунальну власність Тернопільської громади. Раніше вона перебувала на балансі управління капітального будівництва Тернопільської обласної військової адміністрації.

Рішення про створення відповідної комісії, яка проведе прийняття-передання, ухвалили на сесії Тернопільської міської ради. Про це стало відомо з прямої трансляції сесії у п’ятницю, 12 вересня.

Членів комісії затвердять на наступному засіданні виконавчого комітету міської ради. Комісія повинна оглянути об’єкт, ознайомитися з усіма необхідними документами та затвердити відповідні акти.

«Після передачі "Водної арени" у комунальну власність міста проводитимуть необхідні дії щодо її збереження та функціонування», – повідомили на сайті Тернопільської міськради.

Додамо, що керівник Тернопільської обласної військової адміністрації В’ячеслав Негода в серпні 2025 року зазначив, що цей спортивний об’єкт треба передати в міську громаду, після того, як вандали розгромили та потрощили частину приміщень арени. До хуліганства причетні двоє неповнолітніх хлопців, які переїхали в Тернопіль з початком повномасштабного вторгнення. Вони викрали бойлер, поламали світильники, стелю, порізали банери та знищили п’єдестал.

Нагадаємо також, що «Водну арену» почали будувати у 2017 році. Її зводили на руслі річки Серет у західній частині Тернопільського ставу. За інформацією «Суспільного», у період 2018-2022 років коштом державного та місцевого бюджетів на будівництво об’єкта витратили понад 101 млн грн.

У 2021 році спорткомплекс фігурував у розслідуванні про розтрату 160 тис. грн державних грошей. Тоді Тернопільська обласна прокуратура повідомляла, що підрядник отримав гроші за невиконані роботи. Зокрема, керівник фірми вказав, що побудував усі гідротехнічні споруди веслувального каналу, хоча насправді вони були зведені лише частково.