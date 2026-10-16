Оленченко під час служби в ЗС РФ та після ліквідації в Україні

На Дніпропетровщині поховали військовослужбовця російської армії Алєксандра Оленченка, якого місцевим жителям представили як пожежника-рятувальника, що нібито загинув під час виконання службових обов’язків. Про це 15 жовтня повідомив полковник ЗСУ Анатолій Штефан із позивним «Штірліц».

За його інформацією, у селі Домоткань Верхньодніпровської громади поховали 34-річного Алєксандра Оленченка. Штефан стверджує, що частина місцевих жителів знала, що в селі ховають російського окупанта, однак промовчала.

Офіцер повідомив, що разом із командою Центру «Миротворець» встановив біографію Оленченка та проаналізував його сторінку в соціальній мережі.

Згідно з отриманими даними, Алєксандр Оленченко народився в російській республіці Мордовія. Чоловік проживав і був зареєстрований у Москві та Пензі.

Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Упродовж 2017–2019 років він проходив військову службу в Збройних силах РФ. У 2022–2023 роках працював пожежником у МНС Москви.

У 2024–2026 роках Оленченко знову служив у ЗС РФ, що, за словами Штефана, підтверджують фотографії чоловіка у військовій формі за цей період.

Фото зі соцмереж ліквідованого росіянина

За словами Штефана, Алєксандр Оленченко загинув 13 червня цього року, попередньо, під час обстрілу штабу російсько-окупаційних військ.

«Опізнали за залишками ДНК, кремували і... далі він опинився в Україні. Батько привіз через Білорусь – Польщу для поховання у селі Домоткань Верхньодніпровської громади», – розповів полковник ЗСУ. ​

Раніше повідомлялося, що радянського «психотерапевта» Анатолія Кашпіровського таємно поховали у Вінниці. Чоловік помер у Москві 3 жовтня 2026 року у віці 87 років.