Дональд Трамп прокоментував перебіг переговорів між Україною та США

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп вважає, що Україна має деякі складні проблеми, згадавши про корупцію. Про це він заявив 30 листопада, передає пресслужба Білого Дому.

Коментуючи перебіг переговорів 30 листопада щодо завершення війни в Україні Трамп сказав, що Україна «має деякі складні проблеми». На запитання журналіста, що саме він має на увазі, Трамп пояснив, що в Україні «є ситуація з корупцією, яка не допомагає».

Водночас Дональд Трамп висловив переконання, що США можуть досягнути прогресу в укладенні мирної угоди між Україною та Росією. За словами Трампа, Америка має «гарні шанси».

Зазначимо, Трамп згадав про корупцію в Україні на тлі масштабної операції НАБУ «Мідас». Нагадаємо, на початку листопада українські правоохоронці викрили масштабну корупційну схему в енергетиці, зокрема в «Енергоатомі», в якій фігурував бізнес-партнер Зеленського Тімур Міндіч, а також.

Раніше нардеп Федір Веніславський заявив, що на так званих «плівках Міндіча» – записах розмов учасників корупційної схеми в «Енергоатомі» – Єрмак нібито фігурує під позивним «Алі-Баба» й роздає вказівки правоохоронним органам щодо атак на САП і НАБУ. Після цього НАБУ провели обшуки у голови ОП, а він того ж дня подав у відставку. Замість нього на переговори зі США поїхав секретар РНБО Рустем Умєров.

Другий раунд переговорів української та американської делегацій щодо мирного плану завершився 30 листопада. За його підсумками держсекретар США Марко Рубіо заявив, що його сторонам ще є над чим працювати, але зустріч була «досить продуктивна».