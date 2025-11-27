Експрацівник «Енергоатому» Ігор Фурсенко вийшов з СІЗО під заставу

За фігуранта операції «Мідас» щодо корупції в «Енергоатомі» Ігоря Фурсенка сплатили 95 млн грн застави. Про це у четвер, 27 листопада, повідомило Суспільне з посиланням на коментар адвоката Фурсенка Петра Бойка.

За словами Петра Бойка Ігор Фурсенко, який обіймав посаду виконавчого директора з безпеки «Енергоатому», вже вийшов з-під варти. Його зобов’язали носити електронний браслет й здати внутрішній та закордонний паспорти. Хто саме вніс заставу за фігуранта корупційної справи, адвокат не уточнив. Водночас за даними проєкту «Схеми», гроші 24 листопада сплатила приватна компанія «Варус Сінерджі».

З відкритих джерел відомо, що основним видом діяльності компанії є гуртова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням. Її статутний становить 100 тис. грн.

Ігор Фурсенко фігурує на записах НАБУ, що зроблені у межах розслідування корупційної схеми, під прізвиськом «Рьошик». Зокрема, у розмові з іншими учасниками корупційного скандалу скаржиться, що нести 1,6 млн доларів готівкою «таке собі задоволення». Слідчі вважають, що Фурсенко виконував обовʼязки бухгалтера так званого «бек-офісу» «Енергоатому», через який корупціонери легалізовували незаконно отримані гроші – близько 100 млн доларів.

За даними «Української правди», під час розслідування НАБУ Фурсенко перебував на відпочинку на Мальдівах й повернувся до України за п’ять днів до власного арешту. Журналісти припускають, що співучасники схеми не встигли його попередити про розслідування НАБУ або «не вважали вартим порятунку».

12 листопада Вищий антикорупційний обрав для Фурсенка запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб з можливістю внесення застави розміром 95 млн грн.

Нагадаємо, 10 листопада НАБУ та САП повідомили про викриття масштабної корупційної схеми в енергетичному секторі України. За даними слідчих, зловмисники отримували хабарі від підрядників НАЕК «Енергоатом» у розмірі від 10% до 15% від вартості контракту. Серед фігурантів справи посадовці, чиновники та бізнесмени.

На тлі корупційного скандалу міністр юстиції Герман Галущенко та міністерка енергетики Світлана Гринчук подали у відставку.