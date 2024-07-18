Шрифтом написана назва міста та видатні місця

У Чернівецькій міській раді у середу, 17 липня, презентували офіційний брендбук міста. Однак згодом з'ясувалося, що його доведеться переробляти, оскільки компанія-розробник використала шрифт російського автора. Цим шрифтом написана назва міста та видатні місця.

Чернівецька міська рада 17 липня презентувала бренд-концепцію міста. Це спеціальні символи, які відображають місто та визначні місця, а також показують культурне різноманіття, повідомили в міськраді. Їх будуть використовувати на вивісках, для виготовлення мерч-продукції, на написах назв вулиць та в продукції місцевих виробників. Брендбук розробила місцева компанія OСВ Agency – і використала для цього шрифт російського автора. Ним написані слова «Чернівці», «Мозаїка культур» та назви визначних місць, подій в обласному центрі.

Допис про те, що OCB Agency використала шрифт російського автора, опублікував в Instagram чернівецький дизайнер-графік Богдан Загарія.

«З презентації нового візуального бренду зрозуміло, що використовується сімейство шрифтів Right Grotesk. Сьогодні перевірити автора-шрифтовика дуже просто. Знайшовши автора з ім'ям Alex Slobzheninov одразу задаєшся питанням: хто він і звідки?.. Виявилось, що автор – росіянин», – повідомив Богдан Загарія.

В агенції OСВ Agency розповіли «Суспільне.Чернівці», що купляли ліцензію на шрифт у канадської компанії і не знали, що автором є росіянин, що в цій компанії взагалі працюють росіяни.

«Ми зараз вивчаємо це питання та запропонуємо інші варіанти шрифтів, адже брендбук ще офіційно не передали замовникам», – розповів керівник компанії-розробника Кирило Онацький.

У міській раді зазначають, що брендбук розробляли за грантові гроші від ЄС та уряду Німеччини в рамках програми EU4Business: відновлення, конкурентоспроможність та інтернаціоналізація малих і середніх підприємств. Оскільки це ще не остаточний варіант, то його можуть доповнювати та змінювати. Відповідно агенція, яка розробляла бренд, переробить шрифт і по-новому перезентує його.