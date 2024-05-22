Виступ скасували через те, що вона є співавторкою вишиванки Степана Бандери

Українська активістка, письменниця і засновниця Всеукраїнського дня вишиванки Леся Воронюк звинуватила канадського парламентаря українського походження Івана Бейкера у скасуванні свого виступу. Леся Воронюк мала виступати в парламенті Канади на День вишиванки, але її відсторонили від заходу. Виступ нібито скасували через те, що вона є співавторкою проекту з відтворення вишиванки Степана Бандери. ZAXID.NET звернувся за коментарем до канадського парламентаря.

Про зірваний виступ в Канадському парламенті, який мав відбутися 9 травня до Дня вишиванки, повідомила в Facebook Леся Воронюк 22 травня. Активістка розповіла, що до заходу вона готувалася три місяці, а її виступ скасували за три дні «спеціально, щоб був обмежений час реагувати і боротися».

Леся Воронюк біля Канадського парламенту

Леся Воронюк заявила, що до скасування її виступу в канадському парламенті причетний депутат українського походження Іван Бейкер. За її словами, Бейкер заблокував виступ через вишиванку Степана Бандери, яку авторка відтворила в 2022 році.

«За інформацією, яку я отримала від керівництва Конгресу Українців Канади, саме цей депутат заблокував мій виступ в парламенті через сорочку Степана Бандери, яку ми спільно з Тетяною Тес і із проектом “Вишивка в одязі видатних українців” відтворили у 2022 році. Як мені пояснили, в депутата виникло побоювання, що російська пропаганда підхопить цю тему, і постраждаю я особисто, він, а також українські інтереси загалом», – зазначила Леся Воронюк.

Депутат Канадського парламенту українського походження Іван Бейкер, який запропонував скасувати виступ

Українка також зазначила, що після того, як її виступ скасували, вона офіційно листом звернулася до Канадського парламенту, однак відповіді так і не отримала. Тому вирішила цю тему підняти назагал зараз, вже після проведення свята.

«Публічно повідомляю після того, як ми не отримали листа на наш офіційний запит, що мені абсолютно байдуже, що говорила, говорить і говоритиме ворожа пропаганда про діяльність нашої громадської організації та проекти», – додала Леся Воронюк.

ZAXID.NET звернувся за коментарем до канадського парламентаря Івана Бейкера, однак станом на момент публікації новини відповіді редакція не отримала. Також очікуємо на відповідь на додаткові запитання від Лесі Воронюк.

Додамо, що жителька Чернівців Леся Воронюк у 2006 році заснувала Всесвітній день вишиванки. З кожним роком свято масштабувалося на інші регіони та країни за кордоном.

Леся Воронюк спільно з Тетяною Тес започаткували проект «Вишивка в одязі видатних українців». Під час цього проекту мисткині відтворили орнаменти сорочок відомих українців за зразками, які зберігаються у музеях. Наприклад, пошили сорочку Степана Бандери – її відтворили за єдиною фотографією провідника ОУН у вишиванці. Таку ж, але у мілітарному стилі, подарували тодішньому головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному.