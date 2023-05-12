Валерій Залужний отримав свій подарунок

Представниці ініціативи «Вишивка в одязі видатних українців» створили нову вишиванку у військовому стилі. Перший зразок такої сорочки подарували головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному.

«Рівно рік тому наш проект відтворив сорочку Степана Бандери. Разом з організаторами Всесвітнього дня вишиванки ми провели не одну акцію "Вишиванка – духовна броня українців". Ця сорочка допомогла нам придбати бронежилети для воїнів, реанімобіль для госпітальєрів, купу необхідного спорядження для ЗСУ. Але війна триває, тому була створена сорочка для захисника – Бандера Military Style», – повідомили на сторінці ініціативи.

Новий варіант вишиванки має схожий орнамент, як на сорочці Степана Бандери, його відтворили з фотографії провідника ОУН. Полотно має відтінок хакі, схожий на військову форму, а зверху на спині вишитий тризуб.

Перший зразок нової вишиванки подарували головному українському військовому – головнокомандувачу Збройних сил України Валерію Залужному.

«Ми пишаємося тим, що найперша сорочка з цієї колекції тепер належить нашому головному захиснику! Нехай вона стане вишиваною бронею для нашого головнокомандуючого, бо саме він веде наших воїнів до перемоги», – наголосили творці вишиванки.

Сорочку створили за схемами Вікторії Кривоніс, її пошили в ательє ZETA atelier, а вишивала майстриня Ольга Лелик.

Засновниця ініціативи Тетяна Зез розповіла ZAXID.NET, що у суботу презентують таку ж вишиванку у червоно-чорних кольорах, а також команда напрацювала дизайн сорочки для немовлят.

«Бандера досі працює на перемогу. Ми подарували цю сорочку Залужному як броню, тому вишили ззаду тризуб, щоб з ним було все добре. А взагалі зробили Бандера official – таку, як вона була. Тоді на прохання клієнтів ми зробили Бандера Family look. Тепер військову. Ще у нас є льолі [сорочки для немовлят] "Бандерятко". Узор той самий, тільки кольорами гралися», – пояснила Тетяна Зез.

Одну мілітарі сорочку вже передали на благодійність для збору коштів на квадрокоптер. Далі у співпраці із засновницею Всесвітнього дня вишиванки Лесею Воронюк планують створити партію сорочок для збору грошей на потрібне військовим обладнання.

Нагадаємо, засновницею проекту «Вишивка в одязі видатних українців» є донеччанка Тетяна Зез, яка переїхала до Львова. За збереженими у музеях зразками одягу української інтелігенції минулих століть вона відтворює копії вишиванок Лесі Українки, Івана Франка, Тараса Шевченка, Марії Заньковецької, Максима Рильського, Михайла Старицького, Павла Полуботка, історика Дмитра Яворницького. Торік за фотографією Степана Бандери у вишиванці ініціатива відтворила орнамент його сорочки. Гроші з продажу зразків такої вишиванки пішли на благодійність.