На вишиванці зображені дрони, тризуб, козацький хрест та напис «VictoryUA»

З нагоди Всесвітнього дня вишиванки, який відзначають у третій четвер травня, створили сучасну вишиванку з орнаментом дронів. Її презентують в четвер, 16 травня, співзасновники свята та військові у Києві. Гроші з продажу «Бойової дронівки» передадуть на допомогу ЗСУ.

Головний символ орнаменту – дрон як важлива для української перемоги зброя. Вишивка виконана червоно-чорними нитками на полотні кольору «хакі», який перегукується з одностроєм українських захисників. Сорочку доповнюють тризуб, козацький хрест, який також є на емблемі Збройних сил України, та напис англійською «VictoryUA» ( «Перемога України»).

Облямівка вишиванки – це орнамент Олени Пчілки, що символізує народження нового життя зі старого коріння.

Для облямівки сорочки використали орнамент Олени Пчілки

Орнамент вишиванки «Бойова дронівка» створила засновниця проекту «Вишивка в одязі видатних українців» Тетяна Зез у співпраці з громадською організацією «Всесвітній день вишиванки» спеціально до свята у 2024 році.

Амбасадором вишиванки став Сергій Костинський – командир роти ударних безпілотних авіаційних комплексів 104 бригади ТрО. Акція є благодійною. Головна мета продажу сорочки «Бойова дронівка» – зібрати кошти на БПЛА для підрозділу РУБАК «Серафими» 104 бригади ТрО ЗСУ та благодійного фонду «Dignitas». Сорочку оцінили у 6000 грн, її можна замовити на сайті Дня вишиванки.

Амбасадор вишиванки «Бойова дронівка» Сергій Костинський

До слова, раніше проект «Вишивка в одязі видатних українців» відтворив орнаменти сорочок відомих українців за зразками, які зберігаються у музеях. А після початку великої війни пошили сорочку Степана Бандери – її відтворили за єдиною фотографією провідника ОУН у вишиванці. Таку ж, але у мілітарному стилі, подарували тодішньому головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному.

Інший бренд створив вишиванку з байрактаром, перші зразки якої подарували засновникам фірми у Туреччині, яка виробляє цю зброю. Про регіональні особливості, символіку та взори український вишиванок читайте тут.

Всесвітній день вишиванки заснувала у 2006 році жителька Чернівців Леся Воронюк. З кожним роком свято масштабувалося на інші регіони та країни за кордоном. У День вишиванки усі вдягаються в народний стрій і приходять у ньому на навчання, роботу, прогулянку та інші місця. Усі події, заплановані до Дня вишиванки 16 травня, можна переглянути за посиланням.