Ветеран Ярослав Гунька під час засідання парламенту Канади з нагоди візиту Володимира Зеленського

Спікер нижньої палати канадського парламенту, Палати громад, Ентоні Рота оголосив про відставку з посади на тлі скандалу із запрошенням 98-річного ветерана дивізії «Галичина» Ярослава Гуньки на виступ українського президента Володимира Зеленського минулого тижня. З відповідною заявою він виступив на засіданні парламенту у вівторок, 26 вересня, інформує «Європейська правда».

У ній Ентоні Рота подякував парламентарям за довіру під час обрання спікером Палати громад Канади у попередньому й нинішньому скликаннях.

«З важким серцем повідомляю депутатів про свою відставку з посади голови Палати громад», – сказав Рота, не уточнивши причини свого рішення.

BREAKING: Canadian House Speaker Anthony Rota resigns after honoring Yaroslav Hunka, a Nazi who fought with the 14th division of the Waffen SS against the Russians in Ukraine in WWll with a standing ovation during a visit by Volodomyr Zelenskyy



pic.twitter.com/dqcbtL7R6j — Benny Johnson (@bennyjohnson) September 26, 2023

Зазначимо, що скандал навколо Ентоні Рота виник після того, як з'ясувалось, що він запросив до парламенту під час візиту Зеленського до Канади минулого тижня 98-річного Ярослава Гунька, якого представив його як ветерана Другої світової війни, що воював проти росіян. Усі присутні, у тому числі й Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, стоячи поаплодували ветерану.

You may've seen @JustinTrudeau & Volodymyr Zelinskyy celebrate in the Canadian Parliament Yaroslav Hunka, 98, an ex-Waffen SS fighter.



It appears neither knew of Mr Hunka's past & the Canadian Speaker @AnthonyRota, his constituent invited him without checking.



Cc @Jay_Beecher pic.twitter.com/Ey7iqROte1 — David Atherton (@DaveAtherton20) September 25, 2023

Однак журналісти пізніше з'ясували, що Гунька служив у 14-й гренадерській дивізії Ваффен-СС – добровольчому підрозділі, який складався переважно з етнічних українців під командуванням нацистів.

98-річного Ярослава Гунька, представили як ветерана Другої світової війни, що воював проти росіян. Виявилось, що він воював у дивізії «Галичина» (фото з відкритих джерел )

Запрошення Гуньки до парламенту Канади викликало обурення єврейських організацій Канади та Польщі, які зажадали пояснень. Спікер канадської Палати громад тоді перепросив за те, що сталось, але у відставку йти відмовився.

Посол Польщі в Канаді Вітольд Дзельський після інциденту почав вимагати вибачень.

«Польща – найкращий друг України, але вона ніколи не погодиться обілити таких лиходіїв. Як посол Польщі в Канаді я чекаю на вибачення», – написав Вітольд Дзельський і прикріпив фото, де президент України Володимир Зеленський і прем’єр Канади Джастін Трюдо аплодують Гуньку.

Своєю чергою, в офісі прем’єрка Канади заявили місцевим ЗМІ, що ані прем'єр Джастін Трюдо, ані українська сторона не знали про запрошення колишнього члена дивізії СС «Галичина», а такий вчинок там безумовно засуджують.