Спікер нижньої палати канадського парламенту, Палати громад, Ентоні Рота оголосив про відставку з посади на тлі скандалу із запрошенням 98-річного ветерана дивізії «Галичина» Ярослава Гуньки на виступ українського президента Володимира Зеленського минулого тижня. З відповідною заявою він виступив на засіданні парламенту у вівторок, 26 вересня, інформує «Європейська правда».

У ній Ентоні Рота подякував парламентарям за довіру під час обрання спікером Палати громад Канади у попередньому й нинішньому скликаннях.

«З важким серцем повідомляю депутатів про свою відставку з посади голови Палати громад», – сказав Рота, не уточнивши причини свого рішення.

BREAKING: Canadian House Speaker Anthony Rota resigns after honoring Yaroslav Hunka, a Nazi who fought with the 14th division of the Waffen SS against the Russians in Ukraine in WWll with a standing ovation during a visit by Volodomyr Zelenskyy



pic.twitter.com/dqcbtL7R6j