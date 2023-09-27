Джастін Трюдо назвав інцидент «жахливою помилкою»

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо перепросив за виступ 98-річного українського ветерана дивізії СС «Галичина» Ярослава Гуньки в парламенті країни під час візиту президента України Володимира Зеленського 22 вересня. Він заявив, що всі присутні шкодують про те, що аплодували чоловікові, пише «Громадське» з посиланням на CBC News.

«Усі ми, хто був у цій палаті в п’ятницю, глибоко шкодують, що стояли і плескали, хоча ми робили це, не усвідомлюючи контексту. Це було жахливе порушення пам'яті мільйонів людей, які загинули в Голокості», – заявив канадський прем’єр.

Він також стверджує, що вшанування Ярослава Гуньки «глибоко-глибоко болюче» для євреїв, поляків, ромів, представників ЛГБТ та інших груп людей, які постраждали від нацизму під час Другої світової війни.

CBC News з посиланням на свої джерела серед парламентарів також повідомляє, що 27 вересня Трюдо сказав депутатам, що вони «мають уникати розмов зі ЗМІ про запрошення Гуньки та подальші наслідки», оскільки це допоможе «ажіотажу вщухнути».

Як інформував ZAXID.NET, напередодні спікер Палати громад Канади Ентоні Рота подав у відставку після того, як запросив до парламенту Ярослава Гуньку. Під час засідання парламенту з нагоди візиту Зеленського в Канаду 22 вересня спікер канадського парламенту Ентоні Рота привітав 98-річного ветерана СС Галичина Ярослава Гуньку і назвав його «героєм». Після цього парламент привітав його оплесками.

Гунька під час Другої світової війни служив у 14-й гренадерській дивізії Ваффен-СС, також відомій як дивізія Галичина, добровольчому підрозділі, що складався переважно з етнічних українців під командуванням нацистів.

Членів дивізії звинувачують у вбивстві польських і єврейських цивільних, проте Нюрнберзький трибунал не визнав підрозділ винним у воєнних злочинах.