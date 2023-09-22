Канада оголосила про новий пакет військової допомоги Україні
Канада надасть Україні додаткову військову допомогу на суму 650 млн канадських доларів (близько 482,5 млн доларів США). Цю допомогу Україна отримуватиме упродовж трьох років, повідомив прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо у п’ятницю, 22 вересня.
У межах цієї суми Канада надасть більше танків Leopard 2 у зв'язку з зобов'язаннями, узятими в червні, а також допоможе в технічному обслуговуванні в Польщі танків, які раніше надали союзники, зазначає CTV News. Окрім цього Канада також застосує нові санкції проти Росії.
Виступаючи в канадському парламенті, Трюдо також зазначив, що частина з цієї суми також піде на будівництво 50 бронемашин і 50 санітарних машин. Також країна направить своїх інструкторів та техніків навчати українських пілотів на американських винищувачах F-16.
Нагадаємо, що 22 вересня в Канаді перебуває президент України Володимир Зеленський. Зокрема, він виступив у канадському парламенті.
Це перший візит Зеленського до Канади з моменту початку повномасштабної війни Росії проти України. До цього він відвідав США, де взяв участь у засіданні Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку, а також зустрівся з президентом США Джо Байденом у Вашингтоні.