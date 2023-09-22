Канада надасть Україні додаткову військову допомогу на суму 650 млн канадських доларів (близько 482,5 млн доларів США). Цю допомогу Україна отримуватиме упродовж трьох років, повідомив прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо у п’ятницю, 22 вересня.

У межах цієї суми Канада надасть більше танків Leopard 2 у зв'язку з зобов'язаннями, узятими в червні, а також допоможе в технічному обслуговуванні в Польщі танків, які раніше надали союзники, зазначає CTV News. Окрім цього Канада також застосує нові санкції проти Росії.

Виступаючи в канадському парламенті, Трюдо також зазначив, що частина з цієї суми також піде на будівництво 50 бронемашин і 50 санітарних машин. Також країна направить своїх інструкторів та техніків навчати українських пілотів на американських винищувачах F-16.

Нагадаємо, що 22 вересня в Канаді перебуває президент України Володимир Зеленський. Зокрема, він виступив у канадському парламенті.

Це перший візит Зеленського до Канади з моменту початку повномасштабної війни Росії проти України. До цього він відвідав США, де взяв участь у засіданні Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку, а також зустрівся з президентом США Джо Байденом у Вашингтоні.