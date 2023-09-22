Ремонтом танків займатиметься українська сторона

У більш ніж половині танків Leopard 1A5, які передала Данія Україні, виявили несправності. Загалом країна передала 20 танків такого типу, повідомив у п'ятницю, 22 вересня, данський телеканал TV2 із посиланням на пояснювальну записку міністра оборони Данії Троелса Лунда Поульсена.

Данія передавала танки Leopard у співпраці з Нідерландами та Німеччиною, яка раніше намагалась передати Україні партію з 10 зношених танків Leopard 1. У пояснювальній записці для Українського фонду Троелс Лунд Поульсен визнає, що низка дефектів присутня у щонайменше 12 танках з 20.

«На десяти танках, які вже є в Україні, за даними німецької влади, є ряд дрібних несправностей. Ці помилки виправляє українська оборона», – йдеться у записці.

Міністр оборони Данії уточнив, що несправності у танках Leopard 1A5 є як серйозні, так і незначні.

Зазначимо, Данія оголосила про передачу 100 танків Leopard 1 у квітні 2023 року. Танки надаються в рамках співпраці між Данією, Німеччиною та Нідерландами з літа. З трьох країн-партнерів саме Німеччина відповідає за оновлення машин.

19 вересня Україна відмовилась приймати від Німеччини 10 танків Leopard 1 через поганий стан техніки. Танки, поремонтувати які не можуть українські техніки, залишилися на території Польщі.

Того ж дня Данія оголосила про нову поставку танків до України. Йшлося про 45 танків – 15 модернізованих танків Т-72ЕА та 30 танків Leopard 1. За даними данського міністра оборони, танки можуть бути негайно взяти на озброєння ЗСУ, оскільки солдати вже навчені роботі із ними.