Танки можуть бути негайно взяті на озброєння Сил оборони

Данія передасть Україні ще 45 танків на потреби ЗСУ. Йдеться про 15 модернізованих радянських Т-72ЕА та 30 німецьких Leopard 1, повідомив у вівторок, 19 вересня, міністр оборони Данії Троелс Лунд Поульсен, передає данське видання Nyheder.

Про передачу танків для України міністр оборони Данії заявив на черговій зустрічі на американській військовій базі Рамштайн у Німеччині, де присутній новообраний міністр оборони України Рустем Умєров. Танки, які Данія жертвує 19 вересня, можуть бути негайно взяті на озброєння ЗСУ.

«Це танки, до яких українці вже звикли», – заявив Троелс Лунд Поульсен.

Водночас офіційного затвердження пожертви на сайті міністерства оборони Данії наразі немає.

Пожертва є частиною найбільшого військового пакету на 5,8 млрд крон, які Данія надала Україні 12 вересня. Загалом Данія пожертвувала 11,2 млрд данських крон.

Перші 100 танків Leopard країна надіслала спільно з Німеччиною та Нідерландами. Перша партія надійшла до України у 8 вересня 2023 року.