Данія ремонтує старі танки Leopard 1A5 і передає їх Україні

Данія передала Україні перші танки Leopard 1A5, заявив командувач Сухопутних сил Данії генерал-майор Арпе Нільсен.

Данія також відправила в Німеччину своїх найкращих інструкторів для навчання українських танкістів, повідомило у п’ятницю, 8 вересня, данське Міністерство оборони.

«Незалежно від того, чи готуємо ми данців чи українців, якість має бути однаково високою. Зрозуміло, що ми не маємо стільки часу, бо важливо, щоб вони повернулися в Україну та змогли допомогти своїм товаришам у захисті України. Але вони дуже мотивовані та добре вміють слухати, тому ми легко можемо добре спорядити їх для майбутньої битви», – заявив начальник штабу бронетанкового батальйону майор Кім Фонсека.

Як зазначається в повідомленні, ще більша кількість танків Leopard 1A5 перебувають у дорозі. Данія жертвує Україні ці танки разом з Нідерландами та Німеччиною. Цей пакет допомоги передбачає як відновлення танків, які простоювали кілька років, так і навчання українських танкістів.

Як розповіли військові, за першу частину навчання українців відповідають данські інструктори, після чого за них беруться німецькі колеги. Але весь процес відбувається в тісній співпраці з перекладачами з кількох країн і представниками німецької танкової промисловості.

Нагадаємо, що танки Leopard 1A5 перебували на озброєнні Збройних сил Данії до 2005 року. У 1997 році Данія закупила 51 танк Leopard 2A4, після чого старіші моделі Leopard 1A5 були зняті з виробництва.

У 2010 році Данія продала близько 100 старих танків компанії Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft (FFG), де вони перебувають досі. Ще кілька танків Leopard 1A5 були передані в данські музеї бронетехніки. Три музеї Данії передали шість із них данській армії, щоб навчання українців розпочалося одразу після ухвалення рішення про надання Україні допомоги.

Танки, які потребують ремонту, будуть надходити українцям на постійній основі, а також входитимуть до підготовки українських екіпажів.