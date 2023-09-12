До пакета допомоги увійдуть танки, БМП та снаряди

Данія передасть Україні новий пакет військової допомоги, до якого увійде важке озброєння та боєприпаси. Пакет вартістю 5,8 млрд данських крон (833 млн доларів) став найбільшою пожертвою Данії з 24 лютого, повідомили у прес-службі міністерства оборони Данії у вівторок, 12 вересня.

12 пакет військової допомоги розрахований на три роки. Серед озброєння у пакеті будуть танки, БМП, зенітне озброєння та боєприпаси до танків. Водночас які саме моделі озброєння передасть країна, не уточнюється.

«Новий пакет пожертв у 5,8 мільярда данських крон. крон в Україну повинні, серед іншого, танки, бойові машини піхоти, танкові боєприпаси та зенітні установки для військової оборони України. Це дванадцятий і найбільший пакет пожертв, який Данія надіслала Україні з моменту вторгнення», – повідомили у прес-службі Данії.

Міністр закордонних справ Ларс Расмуссен заявив, що 12 пакет допомоги, імовірно, буде останнім. Це зумовлено вичерпаними оборонними запасами країни.

«З сьогоднішнім пакетом пожертв ми переходимо на новий етап. Після більш ніж півтора року війни ми незабаром спустошили запаси оборони. Саме тому ми зараз розглядаємо більш цілеспрямовані спільні закупівлі та міжнародну співпрацю, яка адаптована до потреб України тут і зараз», – повідомив глава данського МЗС.

Нагадаємо, 8 вересня командувач Сухопутних сил Данії генерал-майор Арпе Нільсен заявив, що ЗСУ отримали від країни перші 10 танків Leopard 1A5. Більша частина танків Leopard 1A5 перебуває у дорозі. Данія жертвує Україні ці танки разом з Нідерландами та Німеччиною.