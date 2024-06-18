Олена Кривицька одразу покинула майданчик, проігнорувавши рукостискання з уродженицею Росії

Українська фехтувальниця Олена Кривицька відмовилась від традиційного рукостискання з росіянкою Маєю Гучмазовою, яка представляла Грузію. У відповідь росіянка бурхливо відреагувала нецензурною лексикою, інформує спільнота Base of Ukrainian sports у вівторок, 18 червня.

Як повідомляється, на чемпіонаті Європи у швейцарському Базелі українка перемогла росіянку з грузинським паспортом з рахунком 15:9. А по закінченню поєдинку Кривицька одразу покинула майданчик, проігнорувавши рукостискання з уродженицею Росії.

Гучмазова своєю чергою бурхливо відреагувала на це нецензурною лексикою.

«Чому це так? Бл**ь, чому вони так поводяться? Бл**ь, чому їм можна все, вони oх**ли чи що?», – лаялась росіянка.

Олена Кривицька – українська фехтувальниця, учасниця Олімпійських ігор 2012 року у Лондоні, триразова бронзова медалістка чемпіонату світу з фехтування на шпагах, срібна призерка Кубку світу 2012 у командному заліку, багаторазова переможниця та срібна призерка Всесвітньої Універсіади у командному та індивідуальному заліках.

Зазначимо, що 27 липня 2023 року українська шаблістка Ольга Харлан не потиснула руку суперниці з Росії після завершення поєдинку на чемпіонаті світу з фехтування. Вчинок нашої спортсменки спровокував справжній скандал після якого Міжнародна федерація фехтування змінила деякі правила. Зокрема, в організації дозволили замінити потиск рук на дистанційне вітання.